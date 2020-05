Os fãs da Fórmula 1 estão sentindo a ausência do GP de Mônaco no calendário, especialmente após a semana em que a corrida estava programada.

Mas, embora o glamour, a intensidade e a singularidade de Monte Carlo sejam os elementos mais óbvios, Mônaco já apresentou algumas soluções tecnológicas bastante memoráveis ​​no passado.

Aqui, examinamos algumas das ideias mais loucas que as equipes usaram ao longo dos anos em uma tentativa de tentar obter desempenho extra.

Galeria Lista 1969 1 / 9 Foto de: LAT Images Aqui temos Bruce McLaren em seu M7C, que contou com o que ficou conhecido como 'asas de guilhotina'. 1969 2 / 9 Foto de: LAT Images O Matra MS80 não apresentava uma asa de guilhotina montada na frente, apenas a asa traseira que também seria proibida. 1969 3 / 9 Foto de: LAT Images Aqui está Jack Brabham ao volante do seu BT26, que também apresentava asas altas. 1969 4 / 9 Foto de: David Phipps A asa traseira alta da Ferrari era ajustável, com o piloto capaz de alterar o ângulo da asa para reduzir o arrasto nas retas. Era um sistema no estilo DRS bem à frente de seu tempo. 1976 5 / 9 Foto de: LAT Images Outro dia, vasculhando o arquivo de imagens da Motorsport Images, desenterramos essa joia, quando a McLaren testou uma asa traseira baixa, na tentativa de aumentar o downforce. 1979 6 / 9 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari chegou a Mônaco com um par de asas dianteiras e traseiras com ambas projetadas para interagir de maneira mais eficaz com a carroceria em velocidades mais baixas, melhorando a força de tração e a agilidade. 1980 7 / 9 Foto de: Giorgio Piola A Ferrari voltou a fazer isso no ano seguinte, mas desta vez também optou por ajustar a distância entre eixos do carro, movendo a linha do eixo da roda dianteira na tentativa de tornar o carro mais ágil nas curvas de baixa velocidade. 1997 8 / 9 Foto de: Giorgio Piola Esta é um pouco diferente, já que o X-Wings, famoso pela Tyrrell, foi usado no GP de San Marino, uma corrida à frente de Mônaco. No entanto, eles ainda estão fortemente associados à corrida de rua. 1999 9 / 9 Foto de: Giorgio Piola O F399 da Ferrari apresentava uma configuração de asa traseira de alto downforce em Mônaco. Observe como as abas (destacadas em amarelo) diferem (Mônaco, direita), com o segundo nível de abas se tornando o fator dominante, enquanto a asa da abaixo viu seus elementos aumentados para três.

