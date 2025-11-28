Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1
George Russell completa a segunda fila para a corrida de sábado em Losail
Oscar Piastri garantiu a pole position para a corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1, depois de conquistar volta rápida de 1min20s055. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, largará em 13º, na frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.
George Russell completa a segunda fila da corrida de sábado em Losail, enquanto Lando Norris larga na terceira colocação. O outro candidato ao título de 2025, Max Verstappen, irá começar a prova curta em sexto, depois de uma difícil classificação.
Grid de largada da sprint do GP do Catar de F1
|
1
|
Oscar Piastri
|
2
|
George Russell
|
3
|
Lando Norris
|
4
|
Fernando Alonso
|
5
|
Yuki Tsunoda
|
6
|
Max Verstappen
|
7
|
Kimi Antonelli
|
8
|
Carlos Sainz
|
9
|
Charles Leclerc
|
10
|
Alexander Albon
|
11
|
Isack Hadjar
|
12
|
Oliver Bearman
|
13
|
Gabriel Bortoleto
|
14
|
Nico Hülkenberg
|
15
|
Esteban Ocon
|
16
|
Lance Stroll
|
17
|
Liam Lawson
|
18
|
Lewis Hamilton
|
19
|
Pierre Gasly
|
20
|
Franco Colapinto
Confira a programação do GP do Catar de F1:
|
Fórmula 1
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|10h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação Sprint
|Sexta-feira
|14h30
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|11h00
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sábado
|15h00
|Band / Bandsports / F1TV Pro
|Corrida
|Domingo
|13h00
|Band / F1TV Pro
|Fórmula 2
|Dia
|Horário (Brasília)
|Transmissão
|Treino Livre
|Sexta-feira
|08h05
|Bandsports / F1TV Pro
|Classificação
|Sexta-feira
|13h10
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Sprint
|Sábado
|13h20
|Bandsports / F1TV Pro
|Corrida Principal
|Domingo
|09h00
|Bandsports / F1TV Pro
|
Programas no YouTube do Motorsport.com
|Dia
|Horário
|DIRETO DO PADDOCK
|Quinta-feira
|16h
|SEXTA-LIVRE
|Sexta-feira
|Após a Classificação Sprint
|PÓDIO SPRINT
|Sábado
|Após a Corrida Sprint
|Q4
|Sábado
|Após a Classificação
|PÓDIO
|Domingo
|Após a Corrida
|RETA FINAL
|Segunda-feira
|19h
