AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
AO VIVO: Acompanhe a sprint do GP do Catar em tempo real
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Por que a Aston Martin escolheu Newey como chefe de equipe da 'era Honda'
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car atualiza estado de saúde de JP de Oliveira e Bruno Baptista; veja vídeo da batida em Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Felipe Fraga lidera o TL2 em Brasília, à frente de Enzo Elias
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Horários, previsão do tempo e como ver o sábado de sprint e classificação principal no GP do Catar, em Losail
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira

Stock Car
Stock Car
Brasília
Stock Car: Fraga lidera TL1 em Brasília após acidente entre Baptista e Oliveira
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
Ex-F1 é preso na Alemanha por esquema envolvendo carros de luxo
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: "Seria estúpido da minha parte não tentar vencer", diz Norris sobre sprint do Catar
Fórmula 1 GP do Catar

Bortoleto larga em 13º, Piastri na ponta: Veja grid de largada na sprint do GP do Catar da F1

George Russell completa a segunda fila para a corrida de sábado em Losail

Redação Motorsport.com
Editado:

Oscar Piastri garantiu a pole position para a corrida sprint do GP do Catar de Fórmula 1, depois de conquistar volta rápida de 1min20s055. Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Sauber, largará em 13º, na frente do companheiro de equipe, Nico Hulkenberg.

Leia também:

George Russell completa a segunda fila da corrida de sábado em Losail, enquanto Lando Norris larga na terceira colocação. O outro candidato ao título de 2025, Max Verstappen, irá começar a prova curta em sexto, depois de uma difícil classificação.

Grid de largada da sprint do GP do Catar de F1

1

  Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

  George Russell
(Mercedes)

3

  Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

  Fernando Alonso
(Aston Martin)

5

  Yuki Tsunoda
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

  Max Verstappen
(Red Bull)

7

  Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

  Carlos Sainz
(Williams)

9

  Charles Leclerc
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

  Alexander Albon
(Williams)

11

  Isack Hadjar
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

  Oliver Bearman
(Haas)

13

  Gabriel Bortoleto
(Stake Sauber)



 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

  Nico Hülkenberg
(Stake Sauber)

15

  Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

  Lance Stroll
(Aston Martin)

17

  Liam Lawson
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

  Lewis Hamilton
(Ferrari)

19

  Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

  Franco Colapinto
(Alpine)

Confira a programação do GP do Catar de F1: 

Fórmula 1

 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 10h30 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sprint Sexta-feira 14h30 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 11h00 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sábado 15h00 Band / Bandsports / F1TV Pro
Corrida Domingo 13h00 Band / F1TV Pro
       
Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão
Treino Livre Sexta-feira 08h05 Bandsports / F1TV Pro
Classificação Sexta-feira 13h10 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Sprint Sábado 13h20 Bandsports / F1TV Pro
Corrida Principal Domingo 09h00 Bandsports / F1TV Pro
       

Programas no YouTube do Motorsport.com

 Dia Horário  
DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h  
SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a Classificação Sprint  
PÓDIO SPRINT Sábado Após a Corrida Sprint  
Q4 Sábado Após a Classificação  
PÓDIO Domingo Após a Corrida  
RETA FINAL Segunda-feira 19h  

