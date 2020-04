Moss, Massa e cia: conheça os recordes dos 'não-campeões' da F1

Nos últimos dias, a comunidade do esporte a motor celebrou o legado de Stirling Moss, lenda da Fórmula 1 que não conquistou títulos da categoria. Além dele, outros ícones das pistas marcaram época na elite do automobilismo, mas não foram campeões.

Tendo isso em vista, o Motorsport.com elaborou uma galeria com os maiores recordes de pilotos que não venceram uma temporada da F1. Além de Moss, os brasileiros Felipe Massa e Rubens Barrichello são nomes de destaque. Confira:

Galeria Lista Mais vices: Stirling Moss (4) 1 / 21 Foto de: LAT Images O 'campeão sem título' foi vice de 1955 a 1958. Depois, com três cada, Jacky Ickx, Ronnie Peterson e Rubens Barrichello. Mais vitórias: Stirling Moss (16) 2 / 21 Foto de: LAT Images O britânico também domina esta estatística, à frente de David Coulthard (13) e Carlos Reutemann (12), que fecham o 'pódio'. Mais vitórias consecutivas: Stirling Moss (3) 3 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images A lenda é o único piloto sem título a ter três triunfos consecutivos, conquistados entre o fim de 1957 e o começo de 1958. Mais vitórias na mesma temporada: Felipe Massa (6) 4 / 21 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Vice de 2008, o brasileiro ganhou seis provas, com aproveitamento de 33,33% naquele campeonato. Moss, com quatro vitórias em 1958, tem índice de 36,36%. Mais vitórias por diferentes construtores: Stirling Moss (5) 5 / 21 Foto de: LAT Images O britânico venceu por Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes e Vanwall. Dan Gurney, Carlos Reutemann e Gerhard Berger venceram por três fabricantes diferentes. Mais pole positions: René Arnoux (18) 6 / 21 Foto de: LAT Images O piloto francês supera Moss e Massa, que têm 16. Percentualmente, Moss leva vantagem, com média de 24,24%. Mais poles consecutivas: Stirling Moss e Juan Pablo Montoya (5) 7 / 21 Foto de: Williams F1 O britânico conseguiu a marca entre o GP de Portugal de 1959 e o GP de Mônaco de 1960. Montoya conseguiu a mesma quantidade entre os GPs de Mônaco e da França em 2002. Mais poles na mesma temporada: Ronnie Peterson (9) 8 / 21 Foto de: LAT Images O 'Super Sueco' conseguiu incríveis nove poles no ano do bi de Jackie Stewart. Montoya fez sete poles em 2002. Mais poles com diferentes construtores: Stirling Moss (5) 9 / 21 Foto de: LAT Images O recorde do britânico é absoluto, considerando inclusive os campeões da F1. Entre os que não venceram títulos, Rubens Barrichello (4) vem logo atrás de Moss. Mais poles seguidas de vitórias: Stirling Moss e Felipe Massa (8) 10 / 21 Foto de: Ferrari Media Center Os dois pilotos estão empatados na proporção tendo em vista que fizeram o mesmo número de poles (16). Mais pódios: Rubens Barrichello (68) 11 / 21 Foto de: Mark Thompson O brasileiro está à frente de David Coulthard (62), Carlos Reutemann (45) e Gerhard Berger (45). Mais pódios consecutivos: Carlos Reutemann e Juan Pablo Montoya (8) 12 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images Igualdade entre ícones sul-americanos da F1. Mais pódios em uma temporada: Valtteri Bottas (15) 13 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images O finlandês obteve a marca em 2019, rompendo os 14 pódios alcançados por Barrichello em 2004. Mais pódios com diferentes construtores: Stirling Moss (6) 14 / 21 Foto de: LAT Images Novamente, a lenda da Inglaterra domina uma estatística, tendo chegado ao top-3 com BRM, Cooper, Lotus, Maserati, Mercedes e Vanwall. Entre fabricantes de motores, Barrichello é o líder (Ferrari, Ford Cosworth, Hart, Honda, Mercedes e Peugeot). Mais corridas em que pontuou: Felipe Massa (165) 15 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images O piloto brasileiro é o líder neste quesito, embora seja necessário ponderar que o índice de abandonos diminuiu ao longo dos anos, além de a zona de pontuação ter aumentado. Barrichello vem logo na sequência, com 140. Mais corridas em que pontuou consecutivamente: Valtteri Bottas (22) 16 / 21 Foto de: Gareth Harford / Motorsport Images O finlandês conseguiu o recorde entre os GPs da Grã-Bretanha de 2018 e de 2019. O holandês Max Verstappen vem atrás com 21. Piloto que levou mais construtores à zona de pontuação: Andrea de Cesaris (9) 17 / 21 Foto de: Ercole Colombo O italiano pontuou com Alfa Romeo, Brabham, Dallara, Jordan, Ligier, McLaren, Rial, Sauber e Tyrrell, sendo o recordista absoluto de toda a F1. Mais voltas mais rápidas: Gerhard Berger (21) 18 / 21 Foto de: LAT Images O austríaco fez o giro mais veloz de um GP em 21 oportunidades, contra 19 de Moss e também de Mark Webber. Mais GPs disputados: Rubens Barrichello (322 largadas) 19 / 21 Foto de: Alessio Morgese O brasileiro é o líder absoluto de provas da F1, à frente do campeão de 2007, Kimi Raikkonen. Entre os não-campeões, Massa é o segundo (269) e Patrese o terceiro (256). Barrichello também é o não-campeão com mais temporadas (19, de 1993 a 2011). Mais hat-tricks (pole, vitória e volta mais rápida): Stirling Moss, Jacky Ickx e Felipe Massa (4) 20 / 21 Foto de: LAT Images Empate entre o britânico, o belga e o brasileiro. Mais grand chelems (hat-trick com todas as voltas lideradas): empate múltiplo (1) 21 / 21 Foto de: LAT Images Moss, Jo Siffert, Ickx, Clay Regazzoni, Jacques Laffite, Gilles Villeneuve e Berger fizeram um grand chelem cada.

