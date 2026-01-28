Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Venda da Tech 3 é concluída e Pierre Gasly é anunciado como um dos novos investidores da equipe

ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
ANÁLISE F1: Como novo carro da Aston Martin leva regulamento de 2026 ao limite

MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

MotoGP
MotoGP
Sepang shakedown
MotoGP: Miller põe Yamaha na ponta no segundo dia de shakedown na Malásia; Moreira é 11º

F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Bortoleto tem manhã limpa e Leclerc é o mais rápido; resumo do quinto dia em Barcelona
Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona

Veja qual é a agenda das equipes e previsão do tempo nos últimos dias da F1 em Barcelona

Nenhuma das escuderias ainda atingiu o limite de dias de pista no Circuito da Catalunha

Stefan Ehlen Filip Cleeren
Editado:
Add as a preferred source
Shakedown-Test in Barcelona: Wer fährt wann, wer gar nicht?

O primeiro teste de Fórmula 1 com os carros de 2026 está acontecendo esta semana, em Barcelona, de portas fechadas. As 11 equipes podem escolher três dos cinco dias para irem a pista e algumas delas já deram início aos seus programas de treino. Agora, faltando apenas a quinta e a sexta-feira como datas disponíveis, o Motorsport.com reúne as informações de previsão do tempo do restante das sessões e a agenda das escuderias!

Leia também:

Enquanto a Williams não participará em nenhum dos dias de sessão, a Aston Martin declarou que só poderá participar do shakedown de F1 a partir de quinta-feira (29), no mínimo. Com isso, a Aston Martin perderá pelo menos um dia de testes.

A maioria das equipes não se pronunciou concretamente com antecedência sobre quando exatamente pretende correr — talvez porque queira esperar pela previsão meteorológica exata para a semana de testes em Barcelona.

O diretor técnico da Alpine, David Sanchez, por exemplo, deu a entender que o plano de testes de sua equipe não está definido: “Vamos analisar a previsão todas as manhãs e decidir se vamos correr ou não".

Previsão do tempo

Na quinta-feira (29), o tempo vai melhorar no Circuito da Catalunha: as temperaturas vão chegar a quase 15°C e o céu vai abrir, principalmente à tarde. Também à tarde, o vento vai ficar mais forte: vai chegar a cerca de 15 km/h e até 30 km/h em rajadas isoladas. Não vai chover.

Na noite de quinta para sexta-feira (30), pode haver mais chuvas em Barcelona. Durante o dia, o tempo deve permanecer seco. As temperaturas ficarão novamente em torno de 15°C. Com sete horas de sol, o tempo ficará agradável, mas no final da tarde o vento voltará, como nos dias anteriores, e ainda mais forte.

Quando equipes correram ou irão correr em Barcelona

Segunda-feira (26)

  • Alpine
  • Audi
  • Cadillac
  • Haas
  • Mercedes
  • Racing Bulls
  • Red Bull

Terça-feira (27)

  • Ferrari
  • Red Bull

Quarta-feira (28)

  • Alpine
  • Audi
  • Haas
  • McLaren
  • Mercedes
  • Racing Bulls

Quinta-feira (29)

  • Aston Martin
  • Cadillac
  • Ferrari
  • McLaren

Sexta-feira (30)

  • Aston Martin
  • Cadillac
  • Ferrari
  • McLaren

Audi, Alpine, Mercedes, Red Bull, Racing Bulls e Haas ainda precisam escolher um dos dois dias restantes de testes em Barcelona, pois já utilizaram dois dos três dias permitidos de pista.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Antonelli lidera terceiro dia de testes da F1 em Barcelona
Próximo artigo 'F1: O Filme' recebe três indicações ao BAFTA, uma a mais que Agente Secreto, de Wagner Moura

Principais comentários

Mais de
Stefan Ehlen

Qual foi o passo a passo da Audi até a F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual foi o passo a passo da Audi até a F1?

Por que Domenicali defende que é necessário ter uma "Ferrari forte" na F1?

Fórmula 1
Fórmula 1
Por que Domenicali defende que é necessário ter uma "Ferrari forte" na F1?

F1: Ex-empresário de Schumacher é vítima de assalto em casa na Alemanha

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Ex-empresário de Schumacher é vítima de assalto em casa na Alemanha

Últimas notícias

F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open

F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto

F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona

F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"