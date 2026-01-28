Veja qual é a agenda das equipes e previsão do tempo nos últimos dias da F1 em Barcelona
Nenhuma das escuderias ainda atingiu o limite de dias de pista no Circuito da Catalunha
O primeiro teste de Fórmula 1 com os carros de 2026 está acontecendo esta semana, em Barcelona, de portas fechadas. As 11 equipes podem escolher três dos cinco dias para irem a pista e algumas delas já deram início aos seus programas de treino. Agora, faltando apenas a quinta e a sexta-feira como datas disponíveis, o Motorsport.com reúne as informações de previsão do tempo do restante das sessões e a agenda das escuderias!
Enquanto a Williams não participará em nenhum dos dias de sessão, a Aston Martin declarou que só poderá participar do shakedown de F1 a partir de quinta-feira (29), no mínimo. Com isso, a Aston Martin perderá pelo menos um dia de testes.
A maioria das equipes não se pronunciou concretamente com antecedência sobre quando exatamente pretende correr — talvez porque queira esperar pela previsão meteorológica exata para a semana de testes em Barcelona.
O diretor técnico da Alpine, David Sanchez, por exemplo, deu a entender que o plano de testes de sua equipe não está definido: “Vamos analisar a previsão todas as manhãs e decidir se vamos correr ou não".
Previsão do tempo
Na quinta-feira (29), o tempo vai melhorar no Circuito da Catalunha: as temperaturas vão chegar a quase 15°C e o céu vai abrir, principalmente à tarde. Também à tarde, o vento vai ficar mais forte: vai chegar a cerca de 15 km/h e até 30 km/h em rajadas isoladas. Não vai chover.
Na noite de quinta para sexta-feira (30), pode haver mais chuvas em Barcelona. Durante o dia, o tempo deve permanecer seco. As temperaturas ficarão novamente em torno de 15°C. Com sete horas de sol, o tempo ficará agradável, mas no final da tarde o vento voltará, como nos dias anteriores, e ainda mais forte.
Quando equipes correram ou irão correr em Barcelona
Segunda-feira (26)
- Alpine
- Audi
- Cadillac
- Haas
- Mercedes
- Racing Bulls
- Red Bull
Terça-feira (27)
- Ferrari
- Red Bull
Quarta-feira (28)
- Alpine
- Audi
- Haas
- McLaren
- Mercedes
- Racing Bulls
Quinta-feira (29)
- Aston Martin
- Cadillac
- Ferrari
- McLaren
Sexta-feira (30)
- Aston Martin
- Cadillac
- Ferrari
- McLaren
Audi, Alpine, Mercedes, Red Bull, Racing Bulls e Haas ainda precisam escolher um dos dois dias restantes de testes em Barcelona, pois já utilizaram dois dos três dias permitidos de pista.
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários