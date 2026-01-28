O primeiro teste de Fórmula 1 com os carros de 2026 está acontecendo esta semana, em Barcelona, de portas fechadas. As 11 equipes podem escolher três dos cinco dias para irem a pista e algumas delas já deram início aos seus programas de treino. Agora, faltando apenas a quinta e a sexta-feira como datas disponíveis, o Motorsport.com reúne as informações de previsão do tempo do restante das sessões e a agenda das escuderias!

Enquanto a Williams não participará em nenhum dos dias de sessão, a Aston Martin declarou que só poderá participar do shakedown de F1 a partir de quinta-feira (29), no mínimo. Com isso, a Aston Martin perderá pelo menos um dia de testes.

A maioria das equipes não se pronunciou concretamente com antecedência sobre quando exatamente pretende correr — talvez porque queira esperar pela previsão meteorológica exata para a semana de testes em Barcelona.

O diretor técnico da Alpine, David Sanchez, por exemplo, deu a entender que o plano de testes de sua equipe não está definido: “Vamos analisar a previsão todas as manhãs e decidir se vamos correr ou não".

Previsão do tempo

Na quinta-feira (29), o tempo vai melhorar no Circuito da Catalunha: as temperaturas vão chegar a quase 15°C e o céu vai abrir, principalmente à tarde. Também à tarde, o vento vai ficar mais forte: vai chegar a cerca de 15 km/h e até 30 km/h em rajadas isoladas. Não vai chover.

Na noite de quinta para sexta-feira (30), pode haver mais chuvas em Barcelona. Durante o dia, o tempo deve permanecer seco. As temperaturas ficarão novamente em torno de 15°C. Com sete horas de sol, o tempo ficará agradável, mas no final da tarde o vento voltará, como nos dias anteriores, e ainda mais forte.

Quando equipes correram ou irão correr em Barcelona

Segunda-feira (26)

Alpine

Audi

Cadillac

Haas

Mercedes

Racing Bulls

Red Bull

Terça-feira (27)

Ferrari

Red Bull

Quarta-feira (28)

Alpine

Audi

Haas

McLaren

Mercedes

Racing Bulls

Quinta-feira (29)

Aston Martin

Cadillac

Ferrari

McLaren

Sexta-feira (30)

Aston Martin

Cadillac

Ferrari

McLaren

Audi, Alpine, Mercedes, Red Bull, Racing Bulls e Haas ainda precisam escolher um dos dois dias restantes de testes em Barcelona, pois já utilizaram dois dos três dias permitidos de pista.

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!