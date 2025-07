A Alpine pode estar definhando na parte inferior da classificação e lamentando seu pior início de temporada na Fórmula 1 em anos, mas a equipe pode estar prestes a receber um impulso, pois a categoria recentemente redefiniu as restrições de testes aerodinâmicos para a segunda metade do ano.

Em uma tentativa de 'nivelar o jogo', a Fórmula 1 introduziu uma escala móvel que altera a quantidade de testes aerodinâmicos que as equipes podem realizar, dependendo da posição no campeonato. A escala é redefinida duas vezes por ano, o que significa que algumas equipes têm as permissões de teste reduzidas, enquanto outras recebem um impulso para ajudar no desenvolvimento.

A Fórmula 1 introduziu a escala móvel para testes em 2021, com o ATR (Aerodynamic Testing Restrictions; Restrições de teste aerodinâmico, em tradução livre) reduzindo o tempo de teste da equipe líder do campeonato em 25%, enquanto o time que está na parte inferior da classificação recebe um aumento de 15%. O subsídio de base permite que as equipes realizem 320 testes em túnel de vento e 2.000 testes CFD (simulação computacional de dinâmica de fluidos) em um período de dois meses.

A quantidade de testes que as equipes podem fazer pode ser particularmente importante nos próximos seis meses, já que a categoria se prepara para um novo conjunto revolucionário de regras, que chegará em 2026.

Portanto, antes da implementação das novas e impactantes regras aerodinâmicas e técnicas que entrarão em vigor no próximo ano, é assim que estão distribuídas as atualizações atuais de testes entre as equipes, com todas as permissões baseadas na classificação do campeonato antes do GP da Áustria de 2025.

Perdedor: Williams

Carlos Sainz, Williams Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

A Williams terminou a temporada de 2024 em nono lugar, depois de marcar apenas 17 pontos, mas a equipe já está bem distante disso e acumulou 55 pontos antes do GP da Áustria. Embora isso signifique que o time tenha subido da nona para a quinta posição na classificação dos construtores, isso acarreta um corte drástico nas permissões de teste.

Durante o restante da temporada de 2025, a Williams terá 90% da permissão de testes, o que equivale a 288 passagens em túnel de vento e 1.800 testes CFD. A mudança para a Williams marca a maior queda para qualquer equipe, já que a equipe britânica tinha permissão para realizar 352 testes em túnel de vento.

Vencedor: Alpine

A Alpine espera que o aumento nos testes aerodinâmicos possa ajudá-la a mudar a sorte em 2025, já que a equipe francesa ficou em 10º e último lugar na classificação da F1 antes da corrida austríaca. Devido à queda drástica em comparação com 2024, quando terminou em sexto lugar, a Alpine receberá 115% do subsídio de testes. Isso significa que ela poderá realizar 368 testes em túnel de vento.

Os testes de CFD também serão aumentados para 2.300 itens, em contraste com os 1.900 que a equipe pôde executar na primeira metade do ano. A escolha que o time terá de fazer agora será usar esse tempo extra de testes para recuperar algo da temporada de 2025 ou reunir todos os recursos para o carro de 2026.

Perdedor: Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Erik Junius

A Mercedes passou por um período difícil na era do efeito-solo da F1, o que significou que ela acumulou horas de testes enquanto tentava reverter sua situação. Os testes adicionais claramente ajudaram, pois a equipe conseguiu subir para o segundo lugar na classificação antes do GP da Áustria de F1.

No entanto, essa ascensão na classificação afetou seriamente a permissão para o restante da temporada, e a equipe alemã terá apenas 75% do tempo de teste concedido às outras equipes e terá que fazer com que cada teste conte. Eles têm permissão para 60 horas de vento no túnel - uma queda de oito horas em comparação com a permissão que teve na primeira metade da temporada.

Vencedor: Aston Martin

A Aston Martin, cliente da Mercedes, é outra equipe que está pronta para colher os frutos de seus infortúnios nos próximos meses. Graças às dificuldades de Fernando Alonso e Lance Stroll, a Aston caiu para oitavo lugar na classificação da F1 antes do GP da Áustria, em comparação com o respeitável quinto lugar em que terminou a temporada de 2024.

Isso significa que, em vez de receber apenas 90% do subsídio para testes, a equipe britânica receberá 105% pelo restante da temporada. Como resultado, ela agora terá 84 horas de tempo de vento, em vez de 72, e 336 passagens em túnel de vento durante o restante da temporada. Com Adrian Newey a bordo, talvez esse seja todo o tempo que ele precisa para mudar a sorte da equipe antes da entrada em vigor dos novos regulamentos.

Poucas mudanças em toda a equipe

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Para as outras equipes do grid, as mudanças em suas permissões de teste são menos dramáticas. Para começar, a McLaren permaneceu no topo da classificação desde o final de 2024 até a corrida austríaca deste ano e, até agora, não está mostrando nenhum sinal de fraqueza. Isso significa que os tempos de teste permanecerão inalterados, em 75% do permitido.

Red Bull e Ferrari caíram uma posição na classificação, ficando em terceiro e quarto lugares, respectivamente, antes do GP da Áustria. Isso significa que cada uma delas terá mais 16 testes em túnel de vento e 100 testes CFD adicionais nos próximos dois meses restantes deste ano.

A Racing Bulls e a Sauber, por outro lado, terão um pequeno corte. Em sétimo lugar, a Racing Bulls receberá 100% do subsídio de teste concedido às equipes, o que equivale a 80 horas de tempo de vento. A Sauber, por sua vez, subiu do décimo para o nono lugar antes da corrida no Red Bull Ring, o que significa que agora receberá 110% da permissão de teste.

Uma quantidade desconhecida

As regras da Fórmula 1 não são a única coisa que está mudando no próximo ano, pois a categoria também receberá a primeira nova equipe no grid desde a entrada da Haas em 2016.

A Cadillac entrará como equipe cliente em 2026, antes de lançar o programa de motores e se tornar uma construtora a partir de 2029.

Mas só porque a Cadillac ainda é uma entidade desconhecida na F1, isso não significa que ela terá liberdade em termos de testes aerodinâmicos. Em vez disso, a equipe receberá a permissão máxima antes de sua entrada em 2026, o que significa que agora ela tem 92 horas de tempo de vento e capacidade de executar testes em 2.300 itens CFD - a mesma permissão que a Alpine tem na parte inferior da classificação.

A largada da corrida Foto de: Kym Illman / Getty Images

Permissão de teste de cada equipe de F1

Posição Equipe Multiplicador Corridas WT (#) Tempo de funcionamento do vento (horas) Ocupação do túnel de vento (horas) Geometrias (#) Solução de CFD (MAuh) 1 McLaren 70% 224 56 280 1400 4.2 2 Mercedes 75% 240 60 300 1500 4.5 3 Ferrari 80% 256 64 320 1600 4.8 4 Red Bull 85% 272 68 340 1700 5.1 5 Williams 90% 288 72 360 1800 5.4 6 Haas 95% 304 76 380 1900 5.7 7 RB 100% 320 80 400 2000 6.0 8 Aston Martin 105% 336 84 420 2100 6.3 9 Sauber 110% 352 88 440 2200 6.6 10 Alpine 115% 368 92 460 2400 6.9 Cadillac 115% 368 92 460 2300 6.9 NOVOS REPÓRTERES, só 15 GPs na TV Globo, NARRAÇÃO, etc: DEBATE do tchau à Band. E MAX? Projeto Motor

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #343:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!