Vencedores e perdedores do agitado GP da Áustria de F1

Mesmo a bolha em que a Fórmula 1 costuma operar não conseguiu escapar da mais recente onda de calor europeia que assolou o continente na última semana. As condições desafiadoras no Red Bull Ring proporcionaram uma batalha de resistência e de gerenciamento dos pneus, apresentando um cenário competitivo diferente em relação a Barcelona, o que está deixando alguns dos principais competidores da com mais perguntas do que respostas.

Vencedor: George Russell

George Russell precisava tanto da vitória na Áustria quanto precisava de um banho frio Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

A F1 ainda não é um campeonato em que se considere uma boa ideia mostrar muitos sinais de fraqueza, mas, após o dramático abandono no GP do Canadá, ficou claro para todos que George Russell estava começando a ficar para trás.

Após uma série de situações fora de seu controle, ele também estava começando a ser superado por seu companheiro de equipe muito menos experiente, Kimi Antonelli, sendo que a maneira como ambos os pilotos fazem os pneus mais estreitos de 2026 funcionarem é uma das explicações apontadas para a diferença de desempenho.

Será que Russell está agora “de volta” após conquistar a pole em Barcelona e uma vitória dominante na Áustria? Talvez seja melhor não se precipitar, já que Antonelli ainda parecia o mais rápido dos dois nas duas corridas.

Mas a importância da segunda vitória de Russell nesta temporada dificilmente pode ser subestimada, não apenas em termos de campeonato, mas também psicologicamente.

“Mais do que apenas o resultado, psicologicamente foram algumas corridas difíceis para mim, e recebi um apoio enorme que realmente me ajudou a manter a resiliência e continuar acreditando em mim mesmo”, disse Russell à Sky Sports no domingo. “Talvez seja disso que eu mais me orgulho nessas duas últimas corridas".

Perdedoras: McLaren e Ferrari

A McLaren e a Ferrari ficaram para trás em relação ao ritmo geral na Áustria Foto: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Baseando-se apenas na classificação, a McLaren teria sido uma escolha fácil, já que iludiu as expectativas ao ser apenas a quarta melhor equipe na Áustria em ritmo de volta rápida — resultado de ver os rivais Ferrari e Red Bull trazerem atualizações revolucionárias nos últimos dois finais de semana.

Mas então chegou o domingo, e o ritmo promissor da Ferrari derreteu no calor austríaco, já que tanto Lewis Hamilton quanto Charles Leclerc não conseguiram ir bem com nenhum tipo de pneu, sofrendo com a degradação excessiva dos pneus traseiros, o que desequilibrou completamente o carro.

A Áustria certamente não será a única corrida exigente no que parece ser um verão europeu infernal; portanto, a Ferrari terá que descobrir rapidamente por que teve um desempenho tão bom em Barcelona e por que não conseguiu repetir essa forma no Red Bull Ring.

Vencedores: Max Verstappen, Red Bull

Um eco de 2021, com Max Verstappen e Lewis Hamilton protagonizando uma emocionante disputa roda a roda, até que Hamilton e a Ferrari perderam força. Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A impressionante série de melhorias aerodinâmicas da Red Bull em sua corrida “em casa” é um divisor de águas por vários motivos. Na pista, isso finalmente deu a Max Verstappen a chance de mostrar seu talento; o holandês voltou à briga ao ultrapassar Hamilton, evocando lembranças de 2021, antes de avançar em direção a Russell.

Independentemente de ter sido ou não uma boa ideia adiar sua última parada nos boxes, Verstappen pareceu ter enfrentado problemas no eixo traseiro, o que o impediu de oferecer um desafio de verdade, e acabou se contentando com o segundo lugar — seu melhor resultado na temporada.

Talvez mais significativo seja o fato de que a Red Bull está começando a demonstrar a Verstappen que é capaz de se tornar uma força competitiva em 2026. Você sabe, o tipo de força que pilotos como Max gostariam de continuar representando no futuro.

Como as especulações sobre suas diversas cláusulas de rescisão inevitavelmente ganharão força no mês que vem, a Red Bull precisava acertar em cheio com seu RB22 renovado para apaziguar o time de Verstappen. Ainda não chegou lá, mas o salto de desempenho na Áustria está chegando exatamente na hora certa.

Perdedora: Williams

Foi mais uma corrida para esquecer para a Williams Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images

“Sem confiabilidade, sem ritmo, sem pontos": é uma conclusão bastante contundente proferida por um Carlos Sainz já entorpecido após o fim de semana mais difícil da Williams até agora em 2026, com Sainz sendo forçado a abandonar devido a problemas elétricos.

Seu companheiro de equipe, Alex Albon, também foi direto com a imprensa após uma tarde brutal para Grove: “É assim que estamos. Muito lentos. Muito, muito, muito lentos. Degradação enorme. E simplesmente não somos rápidos o suficiente".

Sainz e Albon foram eliminados no Q1 junto com a Cadillac e a Aston Martin, ficando a um segundo do ritmo dos rivais do meio do pelotão que eles venciam com facilidade no ano passado.

Ambos os pilotos estão claramente desiludidos com o desempenho da Williams — quem não estaria? —, já que a equipe não está conseguindo cumprir suas grandiosas promessas para 2026, depois de todo o tempo que dedicou a este conjunto de regulamentos.

Talvez seja por isso que o chefe da equipe, James Vowles, esteja pedindo paciência, declarando que no GP do Azerbaijão, em setembro, a Williams apresentará um carro praticamente novo. Esse progresso significativo será necessário para manter os dois pilotos ao seu lado.

Vencedora: Racing Bulls

À sombra da equipe-mãe, a Racing Bulls tem impressionado discretamente em 2026 Foto: Manuel Eletto

No extremo oposto do espectro, a Racing Bulls venceu a batalha do meio de grid em Spielberg, com Liam Lawson e Arvid Lindblad conquistando o nono e o décimo lugares, as mesmas posições em que se classificaram.

Ambos os pilotos superaram temperaturas excessivas nos freios para manter confortavelmente os carros da Audis fora da zona de pontuação, aproveitando um fim de semana mais difícil para a Alpine, após o que o chefe de equipe Alan Permane chamou de um “fim de semana praticamente perfeito” para a equipe anglo-italiana.

A Racing Bulls vem avançando discretamente este ano, sem chamar tanta atenção quanto a renascida Alpine, mas está atualmente a caminho de igualar o sexto lugar do ano passado no campeonato de construtores, ao mesmo tempo em que oferece ao jovem piloto da Red Bull, Lindblad, uma plataforma estável para seu desenvolvimento.

Manter uma formação estável de pilotos pela primeira vez — o que, surpreendentemente, seria a primeira vez que isso acontece desde 2022 — contribuiria muito para manter esse ímpeto.

Perdedoras: Aston Martin, Cadillac

A Cadillac está tentando dar um jeito nos diversos problemas de confiabilidade Foto: Anni Graf - Fórmula 1 via Getty Images

Assim como a Ferrari e a McLaren, este é mais um prêmio conjunto concedido por motivos muito diferentes.

A Cadillac merece grande elogio por continuar lançando uma série impressionante de atualizações, apresentando avanços significativos no cronômetro. Mas a mais nova equipe da F1 continua pagando o preço por ser novata, com uma série de erros — seja em termos de configuração, operações na pista ou qualidade de construção —, o que a impede de colher os frutos de todo esse trabalho árduo.

Seja uma equipe iniciante ou não, o chefe de equipe Graeme Lowdon será o primeiro a dizer que perder os dois carros com freios em chamas após algumas voltas não é aceitável na F1.

Por outro lado, a Cadillac vem arrasando com a Aston Martin, que vem enfrentando dificuldades, em termos de ritmo puro, classificando-se um segundo inteiro à frente da equipe de Silverstone em um dos circuitos mais curtos do calendário.

Lance Stroll foi poupado do sofrimento logo no início, parando após a metade da corrida devido a uma falha no motor híbrido da Honda. Não houve a mesma sorte para Fernando Alonso, que teve de suportar toda a distância da corrida, embora tenha terminado com três voltas de atraso.

Para grande crédito do bicampeão mundial de F1, ele tentou enxergar o lado positivo: “Tentamos coletar dados para a equipe. Essa é provavelmente a única coisa que podemos fazer no momento, com o pacote e o ritmo que temos. Usar essas informações para o futuro e, quando o novo carro chegar, esperamos estar mais preparados".

Alonso terminou o GP da Áustria com três voltas de atraso Foto: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!