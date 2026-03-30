Vencedores e perdedores do conturbado GP do Japão de F1

Enquanto um acidente assustador envolvendo Oliver Bearman expôs ainda mais as falhas do regulamento da Fórmula 1 para 2026, a disputa pelo campeonato mundial sofreu várias reviravoltas intrigantes em Suzuka.

Veja quem foram os vencedores e perdedores do GP do Japão de F1.

Vencedor: Kimi Antonelli

Poucas pessoas teriam apostado contra um piloto da Mercedes liderando a classificação após a primeira etapa da temporada. Mas ainda menos pessoas teriam apostado em Kimi Antonelli como piloto principal da Mercedes após três etapas da temporada.

É claro que há vários fatores por trás da vantagem de Antonelli sobre o companheiro de equipe George Russell, mas o jovem italiano não se importa nem um pouco com isso. O que ele pode controlar são seus próprios desempenhos, e eles têm sido excelentes, controlados e demonstrando cada vez mais maturidade.

Ser o mais jovem líder de sempre do campeonato de F1 é algo bom para se ter no currículo. Mas sabe o que é ainda melhor? Ser o mais jovem campeão. Ainda é muito cedo, e a experiência de Russell provavelmente dará frutos ao longo de toda a temporada. Mas também há cada vez menos motivos para sugerir que Antonelli ainda não seja capaz de conseguir isso.

Perdedor: George Russell

Russell vai lamentar sua sorte depois que um problema técnico na China prejudicou suas chances de conquistar a pole, e sua sorte não foi muito melhor no Japão. O britânico sofreu com uma largada ruim, seguida pelo pior momento possível para o safety car, dando a Antonelli uma parada nos boxes vantajosa logo após ele ter entrado nos boxes.

“Nas corridas, às vezes as coisas correm a seu favor, às vezes contra você. Parece que, neste momento, nos últimos dois fins de semana, todos os problemas que estamos enfrentando estão do meu lado e sou eu quem está passando por essa dor”, disse Russelçl.

Russell pode ter tentado manter-se filosófico diante das câmeras, mas estava claramente abalado. A Mercedes não pode dar como certa sua vantagem atual no início de uma longa temporada, que trará muitos avanços no desenvolvimento dos carros.

George Russell, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Vencedor: Oscar Piastri

Nesse momento, até mesmo conseguir largar na corrida já era uma melhoria, mas Oscar Piastri fez muito mais do que o básico e realizou o que ele chamou de uma das melhores corridas de sua carreira.

Várias outras corridas vêm à mente, incluindo Baku 2024 e Zandvoort 2025, mas é difícil discordar de Piastri, já que ele manteve Russell atrás por muito mais tempo do que qualquer um poderia ter previsto.

Sim, a posição na pista teve um papel significativo, como demonstrado por Antonelli desaparecendo de vista após o safety car, mas o que é verdade é que a McLaren está entrando na pausa de abril de uma forma muito melhor e parece ter desvendado o segredo de sua unidade de potência da Mercedes.

Perdedora: Ferrari

À medida que a McLaren vai gradualmente dominando melhor a unidade de potência da Mercedes, parece que conseguiu ultrapassar a Ferrari, como Lewis Hamilton temia no sábado.

Charles Leclerc fez uma excelente corrida, mais uma oportunidade de mostrar sua habilidade de pilotagem apurada em disputas roda a roda com Hamilton e Russell, mas está claro que a Ferrari precisa de desenvolvimento em várias áreas — aerodinâmica e unidade de potência — para acompanhar os líderes equipados com Mercedes.

Leclerc acabou sendo ajudado pelos problemas de bateria de Russell, enquanto Hamilton sofria com uma misteriosa falta de potência.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Vencedores: Pierre Gasly e Alpine

O Japão parece uma boa oportunidade para dar os devidos créditos tanto a Pierre Gasly quanto à Alpine. Para uma equipe que terminou em último lugar em 2025, ela aproveitou bem o sacrifício da campanha de 2025, e Gasly, em particular, transferiu sua resisteência na classificação para um carro que lhe permite chegar consistentemente ao Q3.

Apesar de um resultado ruim no quali, Franco Colapinto também parecia ter boas chances de conquistar pontos pela segunda vez consecutiva pela Alpine. O argentino foi um dos vários pilotos que tiveram azar com o momento em que o safety car entrou, o que proporcionou a Max Verstappen e Liam Lawson uma parada mais rápida.

Conforme indicado pelo chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, Colapinto foi um espectador inocente no terrível acidente de Oliver Bearman, com uma diferença de potência estimada em 200 kW entre os dois carros sendo a causa das assustadoras velocidades de aproximação de 45 km/h.

Perdedora: Williams

A Williams e a Alpine parecem ter trocado de lugar em relação ao ano passado. “Uma linha dolorosa na areia” foi como James Vowles resumiu a experiência da Williams no domingo, e é difícil descrever melhor. Sempre que uma equipe trata um GP como uma sessão de testes, geralmente não é um bom sinal.

Carlos Sainz não avançou nada da 16ª posição no grid e terminou em 15º, enquanto Alex Albon abriu mão de um resultado ideal na corrida em favor de um programa de testes pré-Miami.

A Williams precisará tanto reduzir significativamente o peso do carro quanto adicionar carga apenas para ficar no mesmo nível do restante do pelotão do meio, um grupo de concorrentes que liderava confortavelmente no ano passado.

Sainz, em particular, parecia frustrado após a classificação no sábado, apontando que a Williams deveria ter se saído muito melhor, já que havia reservado todo o ano de 2025 para se concentrar neste conjunto de regulamentos. Apesar de estar equipada com o melhor pacote de unidade de potência do grid, ainda assim ficou aquém do esperado.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine Foto: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Perdedora: Red Bull

Em meio a toda a atenção voltada para a unidade de potência interna da Red Bull, que superou as expectativas, o que se tornou cada vez mais dolorosamente óbvio é que a equipe está em uma situação realmente complicada com seu carro RB22.

A escuderia austríaca é conhecida por sua capacidade de virar o carro de cabeça para baixo após os treinos livres e encontrar grandes melhorias, mas problemas fundamentais com o chassi parecem tornar isso impossível este ano, por mais que se esforcem.

Combinada com a aversão às novas regulamentações, a situação difícil da Red Bull está claramente minando o entusiasmo de Verstappen, e seu companheiro de equipe, Isack Hadjar, também demonstrou frustração ao lutar para confirmar seu excelente início na Red Bull.

O chefe de equipe Laurent Mekies não amenizou a situação, para seu crédito, e espera que o humor de Verstappen melhore com o desempenho do carro. Os fãs de Verstappen esperam que Mekies esteja certo, já que o holandês nunca pareceu e soou tão apático em relação à vida na F1 como durante o fim de semana em Suzuka.

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