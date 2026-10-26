Vencedores e perdedores do GP dos Estados Unidos de F1

Enquanto sua nona vitória na temporada levava Kimi Antonelli à beira de seu primeiro título, seu companheiro de equipe, George Russell, mergulhava ainda mais no desespero no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1. Veja quem foram os vencedores e perdedores de Austin!

A corrida de Austin não foi um clássico instantâneo, o que foi um pouco lamentável, pois muitos dos ingredientes estavam presentes. Quatro equipes estavam relativamente equilibradas, e todos os três compostos de pneus da estavam em uso, o que estimulou uma disputa entre diferentes estratégias.

Mas pouco foi o que o Circuito das Américas conseguiu impor ao vencedor, Kimi Antonelli, para abalar o piloto de 20 anos, já que agora ele está praticamente garantido para conquistar o título no GP do México.

Vencedor: Kimi Antonelli

Com Lewis Hamilton e George Russell fazendo apenas o suficiente para permanecerem na disputa teórica pelo título, não dá para chegar muito mais perto de garantir o título do que Antonelli chegou no Texas.

Tanto Hamilton quanto Russell teriam que vencer no México na próxima semana, o que, de acordo com nossos cálculos matemáticos, não é possível; e mesmo que um deles vença na Cidade do México, Antonelli precisará apenas somar um ou dois pontos para se tornar o campeão mais jovem da história da F1 por três anos inteiros, sucedendo Sebastian Vettel.

Toto Wolff declarou que a vitória de Antonelli em Austin foi a melhor dele, resistindo à pressão inicial apesar de ter largado com o pneu médio, mais lento, e depois simplesmente controlando a corrida, imperturbável diante das manobras estratégicas, já que ele e a Mercedes mantiveram a estratégia planejada de uma única parada.

Em toda a sua euforia, Wolff pode ter se esquecido da sensacional vitória de Antonelli após uma recuperação espetacular em casa, em Monza, que levou às raras cenas de torcedores da Ferrari torcendo por um carro das 'Flechas de Prata'.

No que diz respeito à comemoração do título de Antonelli, as camisetas, o confete e os galões de espumante que a Mercedes havia preparado antecipadamente agora terão que ser levados para a capital do México. Talvez seja melhor assim. A idade mínima para consumir bebidas alcoólicas no México é 18 anos, e não 21...

Pit da Mercedes antes do início da corrida, com a imprensa se aglomerando em torno do campeão eleito Antonelli Foto: Filip Cleeren

Perdedor: George Russell

Brincadeiras à parte, Russell atingiu um novo ponto baixo nas últimas corridas e é difícil entender exatamente o motivo. Mesmo que você acredite que Antonelli seja, por natureza, o piloto mais rápido ou melhor — o que as evidências começam a comprovar —, Russell também não está tão distante do ritmo do italiano; portanto, há algo mais acontecendo.

Uma teoria é que a atualização da Mercedes na Malásia, que tornou o carro mais rápido, mas também mais difícil de controlar e de atingir a janela de desempenho ideal, de alguma forma afetou Russell mais do que Antonelli. Quando o Mercedes W17 não se comporta exatamente como ele gostaria, Russell parece perder o controle mais facilmente do que seu colega menos experiente.

“Seis voltas boas, 50 voltas ruins. Quero entender por que o ritmo foi tão ruim na primeira parte da corrida”, lamentou Russell após terminar em oitavo, preso atrás de Oscar Piastri, piloto da McLaren que também enfrentava dificuldades.

“Há indícios de que a janela de ajuste é muito estreita. Espero que essa seja a explicação para minha falta de ritmo hoje, mas preciso analisar a fundo com minha equipe, porque é difícil entender quando se está tão distante do ideal".

Com Russell também prestes a perder o segundo lugar para Hamilton neste momento, a principal prioridade para o britânico é estancar a hemorragia e encontrar algumas soluções viáveis para chegar ao período de entressafra em uma situação melhor do que a atual.

Vencedor: Charles Leclerc

Há duas semanas, Leclerc foi criticado por sua largada excessivamente cautelosa em Singapura, quando teve uma oportunidade que poderia ter definido a corrida ao ultrapassar o pole position Max Verstappen na curva 1, mas desistiu da manobra.

Quer essa chance perdida tenha pesado em sua mente ou não, houve pouca hesitação em Austin, quando Leclerc habilmente ultrapassou pelo lado de fora do holandês nas curvas do primeiro setor do COTA.

“É, foi divertido”, disse Leclerc. “Eu não sabia muito bem como ia ser. Foi bem apertado, mas foi divertido.”

Ele e a Ferrari compensaram mais uma sessão de classificação que não rendeu o resultado esperado com uma corrida mais forte, e conseguiram ultrapassar Verstappen novamente no último terço da corrida, aproveitando a vantagem na durabilidade dos pneus.

Charles Leclerc e Max Verstappen travaram uma batalha roda a roda no início do confronto em Austin Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Perdedor: Isack Hadjar

Isack Hadjar conseguiu um ótimo resultado na classificação, apesar de ter sido um fim de semana difícil até aquele momento, mas sua corrida rapidamente desandou no domingo.

“Estou apenas observando o início da minha corrida”, disse ele. “Tudo estava perfeito em termos de procedimento e, então, a embreagem reagiu demais. E essas coisas que estão simplesmente fora do meu controle, estão começando... Tenho um sinal de rádio ruim, não consigo ouvir o que está acontecendo. E entrei nos boxes com o mapa errado e... Estou perdendo um segundo a cada volta com esse pneu duro.”

Ao cair da terceira posição no grid para terminar em sexto, os problemas de Hadjar foram tão frustrantes que ele foi perdendo a calma aos poucos pelo rádio, trazendo de volta lampejos daquele velho temperamental da F2.

Os problemas no rádio fizeram com que algumas informações se perdessem, como a mudança para o pneu duro “ ”, que pegou Hadjar de surpresa. O resultado final foi uma oportunidade perdida de subir ao pódio devido a vários problemas fora do controle do francês, anulando parte do excelente trabalho que havia sido feito para se recuperar de uma sexta-feira difícil.

“O ritmo estava bom hoje, essa é a parte difícil”, resumiu ele. “Acertamos em cheio. E todas aquelas coisinhas bobas que não conseguimos resolver... Precisamos acertar nelas também.”

Liam Lawson foi um dos pilotos que mais se destacaram em Austin Foto: Visa Cash App Racing Bulls

Vencedores: Liam Lawson, Racing Bulls

O fim de semana de Liam Lawson no GP dos Estados Unidos foi inesquecível, acertando em cheio em um terreno complicado que o tirou de sua zona de conforto. Mas chega de falar sobre sua estreia ao vivo como cantor e compositor na noite de quinta-feira. Seu desempenho na pista também não foi nada desprezível.

Lawson ampliou para seis a sequência de resultados pontuados consecutivos da Racing Bulls com uma performance segura que garantiu o nono lugar, sendo o COTA mais uma prova em que a equipe anglo-italiana provou ser a melhor entre as demais, à frente da Alpine e da Audi.

Após vários sextos lugares, a Racing Bulls está bem encaminhada para melhorar ainda mais e garantir seu melhor resultado de todos os tempos no campeonato de construtores. Seus 102 pontos agora a colocam 33 pontos à frente da Alpine, que precisará repetir o milagre do pódio duplo em Interlagos 2024 para virar o jogo.

Perdedora: McLaren

Lando Norris, McLaren Foto: Alex Slitz / Getty Images

A relutância cínica, quase amarga, de Lando Norris no rádio da equipe no final da corrida mostrou como é passar de ter o carro mais rápido durante grande parte das duas últimas temporadas para ser o quarto mais rápido. Não é nada divertido.

“Faça o que quiser com a estratégia” é um resumo básico da situação, enquanto Norris tentava se manter em uma posição no pódio com pneus duros já gastos.

Foi uma aposta que valeu a pena e não alterou muito o resultado final, já que ele terminou em quinto. Depois de sair do carro e se refrescar, Norris se mostrou um pouco mais moderado.

No fim das contas, a McLaren não está tão distante assim, já que as quatro principais equipes de 2026 estão surpreendentemente equilibradas neste primeiro ano de regulamentos totalmente novos.

Norris chegou a acreditar, com otimismo, que poderia ter garantido uma largada na primeira fila com uma volta melhor na classificação. Para um atual campeão mundial, porém, isso não torna a repentina falta de sucesso mais fácil de aceitar.

Enquanto isso, as dificuldades de Piastri com o carro de 2026 continuam. Não deveria ser grande surpresa que houvesse poucos sinais de progresso em Austin, já que esse já havia sido um de seus circuitos mais difíceis em 2025, quando o carro, de modo geral, era mais do seu agrado.

O México, onde derrapagens também são muito comuns devido à altitude e à pista de baixa aderência, provavelmente será mais uma prova difícil de assistir para os torcedores australianos.

NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!