Verstappen: '2026 pode ser meu último ano na F1'
Piloto revelou qual as condições para mantê-lo por mais tempo na categoria
Max Verstappen já deixou claro que a Fórmula 1 não é sua única categoria que ele gostaria de correr. Inclusive, ele já fez alguns testes e mantém as opções em aberto para o futuro, principalmente se as regras não o agradarem.
Verstappen segue na briga pelo título de 2025 contra os dois pilotos da McLaren. No momento, ele tem 24 pontos de déficit para Lando Norris e precisa de uma sequência de fins de semana perfeitos para conquistar o pentacampeonato.
Porém, mais uma vez, o piloto deixou claro que a F1 não é seu único objetivo e foco de vida. Em entrevista ao Independent, o holandês explicou:
"Se essa é sua vida, então é muito difícil se afastar dela. Mas se você tem outros projetos em andamento, ou algo em que realmente quer investir seu tempo, então é mais fácil se afastar".
O contrato de Verstappen tem validade até 2028 com a Red Bull, no entanto, ele ainda não tem certeza se continuará com a equipe de Milton Keynes por todo esse tempo, principalmente por conta da mudança de regras de 2026 e a incerteza do que o espera no futuro.
"Meu contrato vai até 2028, mas dependerá das novas regras em 2026, e se elas forem boas e interessantes. Se não forem interessantes, então não me vejo ficando por aqui".
"Ganhar sete títulos [igualando o recorde de Michael Schumacher e Lewis Hamilton] não está nos meus planos. Sei que ainda tenho mais três anos pela frente, então seria possível, mas não é algo que eu precise fazer antes de me aposentar do esporte. Posso me aposentar amanhã mesmo".
"Tenho muitas outras paixões; outras categorias de corrida, quero passar mais tempo com a família e viver de acordo com a minha própria agenda. E na minha cabeça, sei que se eu encerrar esse capítulo, ele estará encerrado de vez. Não me vejo parando e voltando. Quando eu parar, eu paro mesmo".
