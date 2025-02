A Fórmula 1 ainda está em seu período pré-temporada, mas isso não impediu Max Verstappen de alcançar outra marca histórica da categoria "no sofá".

O holandês está liderando o campeonato de pilotos na categoria há mil dias consecutivos. Especificamente, Verstappen assumiu a liderança do campeonato em 22 de maio de 2022 com sua vitória no GP da Espanha em Barcelona. O piloto da Red Bull desbancou Charles Leclerc do topo do campeonato de pilotos na época e não abriu mão dessa liderança até hoje.

Depois que Verstappen conquistou o título de 2022, ele também venceu a abertura da temporada novamente em 2023. Esse cenário se repetiu um ano depois. Já se passaram mais de dois anos e oito meses desde que ninguém toma o trono do piloto taurino.

E como o agora tetracampeão também ganhou o título novamente em 2024, o mais cedo que ele pode perder a liderança do campeonato é 16 de março de 2025 em Melbourne. Nesse momento, ele estaria na liderança do campeonato por 1.029 dias consecutivos.

Verstappen já ultrapassou Schumacher em 2024

Verstappen já havia conquistado o recorde durante a temporada de 2024. O recorde anterior era de Michael Schumacher, que também liderou o campeonato por mais de dois anos a partir do GP dos EUA em 2000.

Depois de duas temporadas "perfeitas" em 2001 e 2002, nas quais ele liderou o campeonato da primeira à última corrida, a sequência só foi quebrada após 896 dias na abertura da temporada de 2003 em Melbourne, vencida por David Coulthard, enquanto "Schumi" terminou apenas em quarto lugar.

Verstappen é, portanto, o primeiro piloto a ultrapassar a marca de mil dias consecutivos como líder do campeonato. E se você não considerar o número de dias, mas o número de corridas no topo da disputa como base, o holandês se distanciou ainda mais de Schumacher e companhia.

Como há mais GPs hoje do que no passado, "Schumi" liderou o campeonato mundial por "apenas" 37 corridas consecutivas, enquanto Verstappen já venceu 63. É interessante notar que Lewis Hamilton, que, assim como Schumacher, conquistou o heptacampeonato, não está no topo de nenhuma lista.

O recorde pessoal do britânico é de "apenas" 546 dias consecutivos no topo do campeonato (Singapura 2014 a Austrália 2016), o que equivale a 25 corridas e nem mesmo dois anos. Verstappen, por outro lado, tem até a chance de estender o recorde para mais de três anos seguidos em 2025.

Tempo total como líder do campeonato: Hamilton persegue Schumacher

Verstappen, por outro lado, ainda está a vários anos de distância de um recorde semelhante ao de Schumacher. Se você somar o tempo total de todos os líderes do campeonato, então Schumi passou impressionantes 2.562 dias no topo do campeonato de F1 durante sua carreira.

Atualmente, Verstappen tem apenas 1.281 dias, ou seja, apenas a metade do tempo do alemão. Convertido, isso significa que Verstappen precisaria de mais 3,5 anos no topo da disputa para ultrapassar Schumacher.

Se você tomar como base o número de corridas, Schumacher teria perdido o recorde há alguns anos. Embora ele tenha tido "apenas" 121 corridas como líder do campeonato, Hamilton teve cinco a mais, ou seja, 126.

Em termos de dias, no entanto, isso equivale a apenas 2.436 para o britânico, o que significa que ele ainda está 126 atrás de Schumacher. No entanto, se a mudança para a Ferrari der um novo fôlego à sua carreira, ele poderá até ultrapassar Schumi nos próximos anos.

