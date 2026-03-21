Verstappen alfineta F1 após conquistar pole em Nurburgring

Max Verstappen está aproveitando o fim de semana entre o GP da China e do Japão da Fórmula 1 para correr em Nurburgring, na segunda etapa da NLS. Neste sábado, inclusive, o holandês garantiu a pole position para a corrida com quatro horas de duração.

Depois da sessão de classificação, Verstappen conversou com a mídia presente no evento e aproveitou para alfinetar a mudança de regulamento da F1. Vale lembrar que, desde o início da temporada, o tetracampeão ainda não conseguiu terminar uma corrida entre os três primeiros - inclusive tendo abandonado na China.

"Pelo menos você pode pilotar com o pé embaixo sem ficar se preocupando com a bateria", disparou o holandês.

Verstappen tem sido um dos maiores críticos dos novos carros de 2026 da F1 antes mesmo do início da temporada. O piloto já declarou que não está se divertindo com o carro que a Red Bull lhe entregou, apesar de Isack Hadjar ter garantido um P3 na largada do GP da Austrália.

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