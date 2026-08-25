Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir
Holandês largará da última posição e terá que ultrapassar o maior número de rivais possível antes do fim da regressiva
O tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, está prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira durante o mês de setembro, quando disputará uma corrida de kart, nomeada "a maior do mundo" contra outros 100 pilotos.
No desafio, Verstappen largará em último em um circuito de kart construído especificamente para esse evento dentro do autódromo de Silverstone. Durante a corrida, marcada para 16 de setembro, o holandês correrá contra o relógio para ultrapassar o máximo possível de rivais antes do fim da regressiva.
A corrida, chamada “Max vs 100”, será transmitida ao vivo pelo Disney+ globalmente, ou seja, o público brasileiro poderá acompanhar ao evento pelo streaming.
O grupo de 100 pilotos que Verstappen terá que enfrentar inclui pilotos de várias disciplinas do esporte a motor e outras modalidades esportivas (incluindo atletas Red Bull), celebridades, criadores de conteúdo e fãs normais.
Até o momento foram divulgados alguns poucos nomes confirmados, como o ultramaratonista Arda Saatci, o jogador de basquete Chris Matthews, o ciclista de mountain bike Matt Jones e os streamers TheGrefg, Caedrel e TheDonato.
“No kart, você aprende todos os fundamentos: largadas, defesa e ultrapassagens", disse o holandês. “É claro que passei um longo período da minha vida no kart, então é sempre bom voltar. Trata-se de entender a aderência do kart. Passei tantos anos no kart que você volta a se sentir à vontade naturalmente".
A Red Bull anunciou que a transmissão utilizará gráficos inspirados em jogos e imagens cinematográficas captadas por drones. Além disso, Verstappen poderá falar diretamente com seus rivais pelo rádio, em nítido contraste com a F1, onde os pilotos só podem se comunicar com suas respectivas equipes ou com a direção da prova.
O piloto francês e diretor de corrida David Terrien projetou o traçado para a corrida em Silverstone. Ele próprio já testou o circuito junto do bicampeão mundial do iRacing, Sebastian Job.
“Quando você tem Max Verstappen perseguindo todo mundo, acho que essa vai ser a experiência de uma vida para todos os pilotos”, disse Terrien. “Você vai ver o Max exibindo todas essas habilidades de enxergar através do tráfego, tentando se preparar e planejar onde pode ultrapassar os outros, e atravessando o tráfego na velocidade máxima possível, porque ele não quer deixar os pilotos na frente se distanciarem".
Job acrescentou: “Acho que ultrapassar 100 carros vai ser extremamente difícil. Hoje conseguimos com 50, e mesmo assim foi um desafio fazer isso no tempo estipulado. Ele tem um grande desafio pela frente".
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