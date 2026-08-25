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Verstappen anuncia "maior corrida de kart do mundo", onde enfrentará 100 pilotos; veja como assistir

Holandês largará da última posição e terá que ultrapassar o maior número de rivais possível antes do fim da regressiva

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Editado:
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O tetracampeão da Fórmula 1, Max Verstappen, está prestes a enfrentar um novo desafio em sua carreira durante o mês de setembro, quando disputará uma corrida de kart, nomeada "a maior do mundo" contra outros 100 pilotos.

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No desafio, Verstappen largará em último em um circuito de kart construído especificamente para esse evento dentro do autódromo de Silverstone. Durante a corrida, marcada para 16 de setembro, o holandês correrá contra o relógio para ultrapassar o máximo possível de rivais antes do fim da regressiva.

A corrida, chamada “Max vs 100”, será transmitida ao vivo pelo Disney+ globalmente, ou seja, o público brasileiro poderá acompanhar ao evento pelo streaming.

O grupo de 100 pilotos que Verstappen terá que enfrentar inclui pilotos de várias disciplinas do esporte a motor e outras modalidades esportivas (incluindo atletas Red Bull), celebridades, criadores de conteúdo e fãs normais.

Até o momento foram divulgados alguns poucos nomes confirmados, como o ultramaratonista Arda Saatci, o jogador de basquete Chris Matthews, o ciclista de mountain bike Matt Jones e os streamers TheGrefg, Caedrel e TheDonato.

“No kart, você aprende todos os fundamentos: largadas, defesa e ultrapassagens", disse o holandês. “É claro que passei um longo período da minha vida no kart, então é sempre bom voltar. Trata-se de entender a aderência do kart. Passei tantos anos no kart que você volta a se sentir à vontade naturalmente".

A Red Bull anunciou que a transmissão utilizará gráficos inspirados em jogos e imagens cinematográficas captadas por drones. Além disso, Verstappen poderá falar diretamente com seus rivais pelo rádio, em nítido contraste com a F1, onde os pilotos só podem se comunicar com suas respectivas equipes ou com a direção da prova.

O piloto francês e diretor de corrida David Terrien projetou o traçado para a corrida em Silverstone. Ele próprio já testou o circuito junto do bicampeão mundial do iRacing, Sebastian Job.

“Quando você tem Max Verstappen perseguindo todo mundo, acho que essa vai ser a experiência de uma vida para todos os pilotos”, disse Terrien. “Você vai ver o Max exibindo todas essas habilidades de enxergar através do tráfego, tentando se preparar e planejar onde pode ultrapassar os outros, e atravessando o tráfego na velocidade máxima possível, porque ele não quer deixar os pilotos na frente se distanciarem".

Job acrescentou: “Acho que ultrapassar 100 carros vai ser extremamente difícil. Hoje conseguimos com 50, e mesmo assim foi um desafio fazer isso no tempo estipulado. Ele tem um grande desafio pela frente".

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