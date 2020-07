A participação de Max Verstappen no GP da Hungria de Fórmula 1 está em xeque depois de o holandês bater seu carro a caminho do grid no Hungaroring.

A chuva antes da corrida deixou a pista molhada, forçando os pilotos a completarem suas voltas de reconhecimento com pneu de composto intermediário.

Verstappen perdeu o controle de seu carro na curva 12 no caminho para o grid depois de travar o pneu dianteiro esquerdo e as duas rodas traseiras, fazendo com que ele perdesse a parte de trás do carro, deslizando lateralmente para a barreira de pneus. Veja:

A colisão arrancou a asa dianteira do carro Red Bull RB16 de Verstappen e também o deixou com danos na suspensão.

Verstappen relatou pelo rádio que "suspensão, tudo" foi danificado, mas conseguiu levar seu carro para o grid, de onde deve começar em sétimo.

A equipe da Red Bull foi vista encontrando uma asa dianteira de substituição para o carro de Verstappen, que foi levada ao grid para reparos tendo em vista a corrida.