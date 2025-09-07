Por cerca de um minuto em Monza, Lando Norris não foi apenas o pole position provisório para o GP da Itália, mas também quebrou um recorde da Fórmula 1: sua volta de 1min18s869 significou uma velocidade média de 264,423km/h, mais rápida do que os 264,362km/h de Lewis Hamilton, estabelecidos durante a classificação para a corrida de 2020 aqui. Em seguida, Max Verstappen foi ainda mais rápido, com uma volta de 1min18s792: 264,681km/h. Outro novo marco.

Na verdade, tal disputa 'insana' garantiu dois novos recordes, já que esse é o menor tempo em que o recorde de velocidade média mais rápida já foi mantido.

O significado talvez tenha se perdido no momento, devido ao foco na Red Bull marcando a pole contra a forma e as características do carro. Para nos distanciarmos do aqui e agora, vamos analisar a conquista de Verstappen no contexto.

Esse é um recorde cujos detentores anteriores são, em sua maioria, se não exclusivamente, campeões, já que não se trata de uma medida puramente de desempenho em linha reta - qualquer piloto moderadamente competente pode entrar em um carro de F1 veloz, pisar fundo no acelerador em uma reta longa o suficiente e tocar a campainha da velocidade máxima. Manter uma média alta ao longo de uma volta é certamente a marca de um grande piloto em um carro rápido.

Para voltar aos registros mais antigos, os estatísticos precisam desconsiderar a presença anômala da Indy 500 como uma corrida que pagava pontos durante a década de 1950: carros diferentes, circuito oval. Retire os nomes de Bill Vukovich e Jim Rathmann dos registros e teremos um padrão de evolução rápida durante a primeira temporada do campeonato mundial e depois.

Obviamente, a primeira volta mais rápida do campeonato mundial foi registrada no primeiro GP que pagou pontos, em Silverstone (nota aos pedantes: estamos desconsiderando a tentativa fracassada de realizar um campeonato mundial em meados da década de 1920). Giuseppe Farina, que acabou sendo o campeão daquela temporada, estabeleceu a primeira marca de 151,300 km/h em uma pista cujo layout era substancialmente diferente do atual.

Giuseppe Farina, Alfa Romeo 158, Luigi Fagioli, Alfa Romeo 158 Foto de: Motorsport Images

Farina aumentou o recorde nos GPs da Suíça e da Bélgica que se seguiram, antes que seu companheiro de equipe, o grande Juan Manuel Fangio, quebrasse o recorde na França e na Itália. Naquele primeiro GP da Itália do campeonato mundial, em Monza, Fangio elevou o recorde para 191,231 km/h.

Esse recorde permaneceria por mais um ano até que Fangio o quebrasse novamente, mais uma vez nos treinos para o GP da Itália. 200,353 km/h na versão evoluída do Alfa Romeo 158 com o qual ele havia corrido na temporada anterior; a essa altura, o motor de 1,5 litro em linha reta de oito cilindros do Alfa 159 produzia mais de 400 cv, cortesia da sobrealimentação de dois estágios e de uma mistura de combustível rica em metanol, que queimava um galão a cada quilômetro e meio.

Não é de se admirar que os documentos da Alfa Romeo da época se referissem aos 159s como fianchi larghi ("quadris largos") por causa da circunferência extra induzida por seus tanques de combustível maiores.

Os carros que se seguiram nas temporadas subsequentes eram menos ultrajantes, especialmente as máquinas de F2 que povoaram o grid em 1952-53, quando os promotores de corridas fecharam seus eventos para os poucos carros de F1 ainda em circulação. O recorde de Fangio permaneceu inalterado até que a fórmula de 2,5 litros amadurecesse - e foi "Il Maestro" que quebrou seu próprio recorde novamente, em Monza, em 1955.

Com a versão "streamliner" do inovador Mercedes W196 e correndo em uma pista combinada de oval e estrada, incorporando a recém-reconstruída pista, Fangio elevou o recorde para 216,216 km/h.

Um ano depois, Fangio fez isso novamente, pela última vez, liderando um 1-2-3 da Ferrari na classificação a uma velocidade média de 221,402 km/h. Curiosamente, essa conquista passou despercebida por vários comentaristas eminentes: Denis Jenkinson apenas 'passou por cima' disso em sua reportagem para a publicação Motor Sport, enquanto o editor fundador da Autosport, Gregor Grant, estava ocupado demais se entusiasmando com a vitória de Stirling Moss e com o cavalheirismo de Peter Collins em sua reportagem sobre a corrida para chegar a esse ponto.

Depois disso, o recorde só foi quebrado de forma irregular até o início da década de 1970. Tony Brooks registrou 240 km/h em Avus - essencialmente duas curvas ligadas por um trecho de autobahn - em sua Ferrari em 1959, ano em que foi vice-campeão mundial ao lado de Jack Brabham.

Jim Clark, Lotus 49-Ford Foto de: Motorsport Images

A F1 se tornou uma fórmula com motor de 1,5 litro em 1961, portanto, talvez não seja surpreendente que o recorde de velocidade tenha permanecido até depois do "retorno à potência" em 1966: apropriadamente, foi o inigualável Jim Clark que o quebrou em 1967 em Spa-Francorchamps, registrando 243,92 km/h na classificação no antigo e assustador traçado de 14,120 km.

O azarado Chris Amon, um dos melhores pilotos que nunca venceu o campeonato mundial, quebrou o recorde em Spa em 1970 (244,700 km/h) e em Monza em 1971 (251,213 km/h). Nesse meio tempo, Jacky Ickx deu a volta em Monza em uma Ferrari a 246,018 km/h na classificação para o GP da Itália de 1970. E essa, comparada com a atual, era uma Monza sem chicanes.

A volta recorde de Amon em 1970 foi um pouco estranha nessa lista, pois ele a fez na corrida, e não na classificação, e em um carro que não era de ponta: O mal-amado 701 da March. E ele nem mesmo venceu - estava envolvido em uma perseguição infrutífera ao BRM de Pedro Rodriguez, que Amon acreditava ter um motor ilegal.

Em Monza, em 1971, a volta recorde de Amon causou irritação nos tifosi, já que seu Matra, cortesia de uma 'ajuda de vácuo' do Brabham de Tim Schenken, havia batido a Ferrari de Ickx na pole. Na verdade, os cronometristas inicialmente se recusaram a reconhecer a volta de Amon, e foi amplamente divulgado que ninguém mais com um cronômetro havia registrado o mesmo tempo de Ickx que os oficiais registraram.

Em um ano conturbado para a Ferrari, "foi aceito de forma geral que eles estavam 'falsificando as contas' para encorajar o público italiano no dia da corrida", avaliou a Autosport. Ainda assim, Amon teve uma largada ruim e, depois, ao tentar pegar uma sobreviseira, desalojou toda a viseira e perdeu meio minuto; foram incidentes como esse que levaram Mario Andretti a observar que, se Amon tivesse se tornado um agente funerário, as pessoas teriam parado de morrer.

O recorde de Amon permaneceu intocado até 1985, quando Keke Rosberg, em uma Williams-Honda, elevou a marca para 258,983 km/h na classificação em Silverstone - "marca" é uma palavra-chave aqui, já que seu pneu dianteiro esquerdo estava perdendo pressão graças a um furo e foi esvaziado minutos depois de ele entrar nos boxes.

Foi uma manobra de bravura típica de Keke, um ataque do tipo "agora ou nunca" na classificação final, quando alguns pontos de chuva serviram de vanguarda para a forte chuva que estava por vir. E teria sido ainda mais rápido, segundo ele, se não fosse por um furo induzido na chicane de Woodcote.

Aqui estávamos, indiscutivelmente, no auge da era do turbo de 1.000 cv, antes da FIA restringir as pressões de alimentação e a capacidade do tanque de combustível para limitar as velocidades. "Na próxima vez que viermos aqui [nessa época, Silverstone alternava com Brands Hatch como local do GP da Inglaterra], os carros talvez estejam mais lentos", escreveu Nigel Roebuck na Autosport. "É quase certo que a pista será alterada".

Keke Rosberg, Williams Honda FW10 Foto de: Sutton Images via Getty Images

De fato, foi assim em todas as frentes, e o recorde de Rosberg permaneceu intacto até 2002. Apropriadamente, naquele dia, outro lutador estava ao volante, e também em uma Williams: Juan Pablo Montoya.

Em uma temporada de domínio da Ferrari, a desafiante parceria Williams-BMW - pelo menos naquele momento, antes que o rancor se instalasse - assustou a Scuderia, pelo menos na classificação. Um novo recorde de velocidade média de todos os tempos de 259,827 km/h foi tudo o que Montoya levaria daquele fim de semana, pois seu carro falhou na corrida.

Quando a poderosa era do V10 atingiu seu auge em 2004, Montoya fez isso novamente em Monza, ultrapassando a marca de 260 km/h pela primeira vez. Esse feito não impressionou o então editor da Autosport, John McIlroy, o suficiente para merecer tratamento de primeira página - a probabilidade do chefe da Renault, Flavio Briatore, dispensar Jarno Trulli antes do final da temporada foi considerada mais importante - talvez porque tenha sido obtido na primeira fase da classificação, que não contava para o grid final. No entanto, o próprio Montoya foi efusivo.

"Mesmo que não seja registrada como a volta mais rápida da pole position, eu sei o que fiz", escreveu Montoya em sua coluna regular na Autosport. "Isso é importante para mim porque este é provavelmente o último ano em que esse recorde pode ser quebrado. Com todas as mudanças de regras que estão acontecendo para a próxima temporada, pode levar mais 50 anos até que meu recorde seja quebrado novamente".

Essa visão apocalíptica estava em sintonia com a época, quando o presidente da FIA, Max Mosley, atacou os orçamentos e o desempenho dos carros; motores V8 menores estavam a caminho, o que levou Montoya a comentar naquele fim de semana: "Você prefere dirigir um BMW Série 1 ou um M5?"

De fato, seriam necessários apenas 14 anos para que o recorde fosse quebrado, novamente em Monza, e dessa vez por um piloto da Ferrari pela primeira vez desde Ickx em 1970. O campeão de 2007, Kimi Raikkonen, que deu sua última volta em Monza como piloto da Ferrari, conquistou a última de suas 18 pole positions a uma média de 262,587 km/h.

A permanência de Raikkonen no Livro dos Recordes durou dois anos antes de Lewis Hamilton tomá-lo em 2020, apropriadamente em Monza. Aqui, no entanto, apenas as árvores foram as únicas testemunhas ao lado da pista, fora os habitantes do paddock da F1, do recorde de 264,362 km/h de Hamilton: a pandemia fez com que esse evento fosse realizado a portas fechadas.

Que bom, então, que uma casa cheia de fãs estava presente para ver o recorde cair duas vezes em um dia em 2025.

