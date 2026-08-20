Verstappen brinca sobre contrato longo na F1: 'Treino para casar'
Piloto mantém relacionamento com Kelly Piquet desde o fim de 2020; casal é pai da pequena Lily
Max Verstappen confirmou que continuará com a Red Bull até o fim de 2030, estendendo a parceria para 15 anos - um período bastante longo na Fórmula 1. Ao ser questionado sobre, o piloto brincou que está "treinando" para seu futuro casamento.
Atualmente, Verstappen mantém um relacionamento de longa data com Kelly Piquet, inclusive, o casal deu boas-vindas à primeira filha no primeiro semestre de 2025. Apesar de já morarem juntos, Max e Kelly nunca chegaram a oficializar a união no cartório.
Os dois começaram a se relacionar em outubro de 2020, com o namoro sendo confirmado após a virada do ano em 2021, no primeiro dia do ano.
Durante o dia de mídia que abre os trabalhos para o GP da Holanda, Verstappen foi questionado sobre o longo relacionamento com a Red Bull e comparou com o tempo que está dividindo com Kelly - e quanto tempo planeja continuar.
"Estou treinando para o meu próprio casamento", brincou o piloto. "Estou vendo o quanto consigo fazer durar em termos de corrida para depois tentar no mínimo triplicar isso no casamento".
Kelly e Max estão juntos há quase seis anos e são papais da pequena Lily Piquet-Verstappen. O piloto também é padrasto da Penelope Kvyat, que é fruto do antigo relacionamento da filha de Nelson Piquet com Daniil Kvyat.
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
NASCAR Brasil: Denis Navarro quer virar o jogo em Londrina
NASCAR Brasil: Firás Fahs competirá pela 1ª vez no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina
F1: Com Câmara na lista, Haas avaliará candidatos à vaga de Ocon na próxima semana
Collet chega animado a Washington para última prova de rua da Indy em 2026
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários