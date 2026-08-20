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Verstappen brinca sobre contrato longo na F1: 'Treino para casar'

Piloto mantém relacionamento com Kelly Piquet desde o fim de 2020; casal é pai da pequena Lily

Livia Veiga
Publicado:

Max Verstappen confirmou que continuará com a Red Bull até o fim de 2030, estendendo a parceria para 15 anos - um período bastante longo na Fórmula 1. Ao ser questionado sobre, o piloto brincou que está "treinando" para seu futuro casamento.

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Atualmente, Verstappen mantém um relacionamento de longa data com Kelly Piquet, inclusive, o casal deu boas-vindas à primeira filha no primeiro semestre de 2025. Apesar de já morarem juntos, Max e Kelly nunca chegaram a oficializar a união no cartório.

Os dois começaram a se relacionar em outubro de 2020, com o namoro sendo confirmado após a virada do ano em 2021, no primeiro dia do ano.

Durante o dia de mídia que abre os trabalhos para o GP da Holanda, Verstappen foi questionado sobre o longo relacionamento com a Red Bull e comparou com o tempo que está dividindo com Kelly - e quanto tempo planeja continuar.

"Estou treinando para o meu próprio casamento", brincou o piloto. "Estou vendo o quanto consigo fazer durar em termos de corrida para depois tentar no mínimo triplicar isso no casamento".

 

Kelly e Max estão juntos há quase seis anos e são papais da pequena Lily Piquet-Verstappen. O piloto também é padrasto da Penelope Kvyat, que é fruto do antigo relacionamento da filha de Nelson Piquet com Daniil Kvyat.

AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS

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