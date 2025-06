Segundo no grid do GP do Canadá, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, não conteve sua 'ira' ao ser questionado sobre uma possível suspensão de um GP na Fórmula 1 pelo acúmulo de pontos de punição em sua superlicença -- o tetracampeão não pode tomar um ponto na 'carteira' até o fim do GP da Áustria.

Em Montreal, neste domingo, o taurino larga ao lado do pole George Russell, inglês da Mercedes no qual Max bateu no fim do GP da Espanha, acumulando seus pontos de punição mais recentes que o deixaram 'na berlinda'. Por largar ao lado do britânico e estar 'em xeque', Verstappen foi perguntado sobre o tema.

Não foi a primeira pergunta que o piloto da Red Bull recebeu sobre o assunto no fim de semana do GP do Canadá, com o holandês sendo questionado sobre a questão também no dia de mídia da F1 em Montreal, quinta-feira. A alegada insistência no tema em razão da posição de grid ao lado de Russell irritou Max...

"Max, a questão dos pontos de penalidade, você está ao lado do George", instigou o repórter contratado pela F1 para comandar as coletivas, Tom Clarkson. Verstappen respondeu: "Não preciso ouvir isso de novo, está me irritando muito". Veja abaixo o complemento da resposta e o vídeo que mostra o momento.

"Você falando disso desde quinta-feira é uma perda de tempo, muito infantil. É por isso que também não quero falar muito, é realmente irritante, este mundo em que vivemos" - Max Verstappen pós-quali

Russell, por outro lado, preferiu opinar sobre o assunto ao ser questionado. "Não estou aqui pensando que ele vai nos dar mais espaço, se é que vai dar... Provavelmente o oposto, para tentar provar algo. Então, sabe, vou ficar de olho. Mas, no fim das contas, estamos todos aqui para vencer", disse George.

“Ninguém vai fazer algo que nos coloque em risco na corrida... É uma temporada movimentada, se você receber uma suspensão, não é o ideal, embora também não seja o fim do mundo", refletiu o rival do tetracampeão da F1.

Questionado sobre o que espera alcançar no GP do Canadá, Max disse: “Acho que estar no pódio, tentar ser o mais competitivo possível, tentar extrair o máximo do carro, não sei. Provavelmente descobriremos depois da corrida se conseguimos, mas sim, espero que possamos ser bons na gestão dos pneus".

DRUGOVICH NA CADILLAC? Infos sobre Drugo no Canadá, PROBLEMA DE BORTOLETO, Norris: GERALDO RODRIGUES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!