Verstappen cita desejo de ampliar programa de endurance e volta a falar em aposentadoria da F1
Tetracampeão já criticou abertamente o novo regulamento da F1 e tem se dedicado cada vez mais a categorias de corridas longas
Max Verstappen está enfrentando pensamentos conflitantes sobre se deve se aposentar da Fórmula 1, confirmando que “não quer” sair, mas está se divertindo mais com seus projetos de corridas endurance.
O tetracampeão mundial é um grande crítico do regulamento de 2026, que depende mais da energia elétrica, o que significa que, em relação a 'eras' anteriores, a recuperação de energia da bateria tem um papel mais importante durante os GPs.
Isso levou Verstappen a classificar a categoria como “anti-corrida” e “Fórmula E com esteróides”, acrescentando que isso pode afastá-lo da F1 no final de seu contrato atual, que expira em 2028 (pelo menos dois anos antes da próxima mudança no regulamento, programada para 2031).
O piloto de 28 anos tem preferido corridas endurance e está pronto para disputar as 24 Horas de Nurburgring em maio, sete meses após sua vitória na NLS, e também é dono de uma equipe no GT World Challenge Europe.
“Não quero sair”, disse o piloto da Red Bull, antes do GP da China deste fim de semana. “Gostaria de ter um pouco mais de tempo e me divertir um pouco mais, com certeza, mas também estou fazendo outras coisas que são muito divertidas".
“Eu posso correr em Nordschleife e espero, nos próximos anos, poder correr em Spa e Le Mans, então estou combinando coisas para encontrar outras que também acho muito divertidas. Claro, [tem] minha equipe, então tenho muitas distrações ao mesmo tempo", continuou.
“Distrações positivas, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco conflitante porque eu não gosto muito do carro, mas gosto de trabalhar com todas as pessoas da equipe e também do departamento de motores. Então não, eu não quero sair, mas também espero, é claro, que as coisas melhorem. Sei que tive discussões com a F1 e a FIA e acho que estamos trabalhando em direção a algo, espero que isso melhore tudo", acrescentou.
Verstappen Racing Mercedes AMG GT3
Foto: Mercedes-Benz
Verstappen lançar dúvidas sobre o seu futuro não é novidade, afirmando frequentemente que não vai correr até aos 40 anos como Fernando Alonso e Lewis Hamilton, especialmente porque bateu recordes ao entrar na F1 com apenas 17 anos.
Quando questionado sobre suas conquistas nas corridas de endurance, ele disse: “Eu diria que é um ambiente um pouco diferente do que você encontra no paddock. Provavelmente sou um pouco mais tradicional, menos político, o que provavelmente me agrada um pouco mais. Provavelmente posso ser um pouco mais eu mesmo".
"Então sim, é do que eu gosto. Além disso, é claro, quero participar dessas corridas, como todas as grandes corridas de endurance. É algo que meu pai fazia quando eu era criança", falou.
O pai de Verstappen, Jos, conquistou o título da Le Mans Series LMP2 em 2008, ano em que também obteve a vitória na categoria na corrida de 24 horas, terminando em 10º lugar na classificação geral.
“Não preciso ser apenas um piloto de Fórmula 1. Também posso fazer outras coisas e já conquistei tudo o que queria conquistar. É por isso que quero explorar outras coisas. Não quero fazer isso quando tiver 40 anos. Acho que esta é a idade perfeita para fazer isso", concluiu.
