Max Verstappen está enfrentando pensamentos conflitantes sobre se deve se aposentar da Fórmula 1, confirmando que “não quer” sair, mas está se divertindo mais com seus projetos de corridas endurance.

O tetracampeão mundial é um grande crítico do regulamento de 2026, que depende mais da energia elétrica, o que significa que, em relação a 'eras' anteriores, a recuperação de energia da bateria tem um papel mais importante durante os GPs.

Isso levou Verstappen a classificar a categoria como “anti-corrida” e “Fórmula E com esteróides”, acrescentando que isso pode afastá-lo da F1 no final de seu contrato atual, que expira em 2028 (pelo menos dois anos antes da próxima mudança no regulamento, programada para 2031).

O piloto de 28 anos tem preferido corridas endurance e está pronto para disputar as 24 Horas de Nurburgring em maio, sete meses após sua vitória na NLS, e também é dono de uma equipe no GT World Challenge Europe.

“Não quero sair”, disse o piloto da Red Bull, antes do GP da China deste fim de semana. “Gostaria de ter um pouco mais de tempo e me divertir um pouco mais, com certeza, mas também estou fazendo outras coisas que são muito divertidas".

“Eu posso correr em Nordschleife e espero, nos próximos anos, poder correr em Spa e Le Mans, então estou combinando coisas para encontrar outras que também acho muito divertidas. Claro, [tem] minha equipe, então tenho muitas distrações ao mesmo tempo", continuou.

“Distrações positivas, eu diria. Mas, ao mesmo tempo, é um pouco conflitante porque eu não gosto muito do carro, mas gosto de trabalhar com todas as pessoas da equipe e também do departamento de motores. Então não, eu não quero sair, mas também espero, é claro, que as coisas melhorem. Sei que tive discussões com a F1 e a FIA e acho que estamos trabalhando em direção a algo, espero que isso melhore tudo", acrescentou.

Verstappen lançar dúvidas sobre o seu futuro não é novidade, afirmando frequentemente que não vai correr até aos 40 anos como Fernando Alonso e Lewis Hamilton, especialmente porque bateu recordes ao entrar na F1 com apenas 17 anos.

Quando questionado sobre suas conquistas nas corridas de endurance, ele disse: “Eu diria que é um ambiente um pouco diferente do que você encontra no paddock. Provavelmente sou um pouco mais tradicional, menos político, o que provavelmente me agrada um pouco mais. Provavelmente posso ser um pouco mais eu mesmo".

"Então sim, é do que eu gosto. Além disso, é claro, quero participar dessas corridas, como todas as grandes corridas de endurance. É algo que meu pai fazia quando eu era criança", falou.

O pai de Verstappen, Jos, conquistou o título da Le Mans Series LMP2 em 2008, ano em que também obteve a vitória na categoria na corrida de 24 horas, terminando em 10º lugar na classificação geral.

“Não preciso ser apenas um piloto de Fórmula 1. Também posso fazer outras coisas e já conquistei tudo o que queria conquistar. É por isso que quero explorar outras coisas. Não quero fazer isso quando tiver 40 anos. Acho que esta é a idade perfeita para fazer isso", concluiu.

