Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica

Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

Fórmula 1
GP da Bélgica
Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica

F1: "Acreditei até o fim, mas faltou velocidade", diz Leclerc após disputa com Antonelli pela vitória

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Acreditei até o fim, mas faltou velocidade", diz Leclerc após disputa com Antonelli pela vitória

F1: Por que Hamilton foi punido pelo toque em Russell mas Leclerc se livrou no caso com Piastri?

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Por que Hamilton foi punido pelo toque em Russell mas Leclerc se livrou no caso com Piastri?

F1: Oitavo em Spa, Bortoleto comemora fim de semana "inacreditável" na Bélgica, à frente das Racing Bulls

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Oitavo em Spa, Bortoleto comemora fim de semana "inacreditável" na Bélgica, à frente das Racing Bulls

F1: Antonelli aumenta vantagem e Hamilton retoma vice-liderança; confira classificação do campeonato após GP da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli aumenta vantagem e Hamilton retoma vice-liderança; confira classificação do campeonato após GP da Bélgica
Fórmula 1 GP da Bélgica

Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

"Pensei: 'Ah, vou apenas manter minha linha porque, se eu me mexer, vamos ter uma batida'. Então foi bastante incrível, as diferenças [de velocidade]", disse

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:

O GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou com pódio para Max Verstappen. Depois de todas as dificuldades em Silverstone, o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, tinha previsto outro fim de semana difícil, mas o terceiro lugar do tetracampeão foi comemorado em Spa.

Na largada, Verstappen chegou até a passar a Mercedes de Andrea Kimi Antonelli assumir brevemente a liderança, na Eau Rouge, embora, em retrospectiva, isso tenha se revelado não ser a melhor abordagem, segundo o próprio belga-holandês.

O editor recomenda:

"Claramente, houve descarregamento de energia  demais da curva 1 até a curva 2," admitiu Max. "Depois passei pela Eau Rouge, olhei para o status da minha bateria e pensei: ‘Bem, vai ser uma reta difícil até [a curva] Les Combes'."

"Eu esperava que Kimi [Antonelli] me passasse, e então olhei no meu espelho e simplesmente vi um foguete vermelho chegando," disse Verstappen, referindo-se à Ferrari de Charles Leclerc.

"Eu pensei: 'Ah, vou apenas manter minha linha porque, se eu me mexer aqui, vamos ter uma batida'. Então foi bastante incrível, as diferenças [de velocidade]", ponderou o tetracampeão da F1.

Chefe da MercedesToto Wolff reconheceu que quase todos os carros com motor mercedista tinham pouca energia de bateria na reta Kemmel, em um fim de semana durante o qual muitos pilotos reclamaram.

Verstappen disse que nenhum desses problemas foi uma surpresa para ele: "Bem-vindo à F1 2026. Às vezes pode ser uma selva".

Após a fase inicial caótica, os períodos de safety car virtual caíram em momentos infelizes para o holandês, que já havia feito seu pit stop. Mesmo assim, o piloto da Red Bull ficou satisfeito com um pódio no que se esperava que fosse um domingo desafiador.

"Acho que, no geral, o fim de semana para nós foi bastante tranquilo. O carro entrou imediatamente em uma janela decente, então acho que isso simplesmente ajuda muito", disse ele após a etapa de Spa-Francorchamps.

"Para ser sincero, hoje tivemos um pouco de azar com o VSC (safety car virtual), e eu poderia potencialmente ter brigado com Charles, mas meu segundo stint foi um pouco pior do que eu esperava."

Verstappen disse que os pneus duros nunca lhe deram a mesma confiança que os médios. "Acho que o equilíbrio não esteve onde eu queria por muito tempo durante aquele stint, então perdi tempo demais na primeira metade dele. Mas para nós estar no pódio aqui foi um bom resultado", completou ele. A F1 retorna no próximo fim de semana, com o GP da Hungria.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

Principais comentários
Mais de
Ronald Vording

F1: Verstappen dá veredito sobre ritmo da Red Bull na Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Verstappen dá veredito sobre ritmo da Red Bull na Bélgica

F1: O que é o superclipping, 'truque' que será usado na Bélgica?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: O que é o superclipping, 'truque' que será usado na Bélgica?

F1: FIA analisa 'asas macarena' da Red Bull e da Ferrari após acidentes de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: FIA analisa 'asas macarena' da Red Bull e da Ferrari após acidentes de Verstappen
Mais de
Max Verstappen

F1: "Precisaríamos de um terceiro carro" para Verstappen, brinca Stella sobre rumores do holandês na McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Precisaríamos de um terceiro carro" para Verstappen, brinca Stella sobre rumores do holandês na McLaren

F1: Teria sido sexto colocado sem a ajuda de Hadjar, diz Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Teria sido sexto colocado sem a ajuda de Hadjar, diz Verstappen

F1: Red Bull prepara retorno da asa ‘Macarena’ para o GP da Hungria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Red Bull prepara retorno da asa ‘Macarena’ para o GP da Hungria
Mais de
Red Bull Racing

F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Verstappen contrata jovem piloto ligado à McLaren

F1 | "Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1 | "Verstappen se arrepende profundamente de não ter assinado com a Mercedes"

F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Por que Red Bull tem problemas com asa ‘Macarena’ e Ferrari não

Últimas notícias

F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Hamilton critica penalização por "incidente de corrida" com Russell no GP da Bélgica

Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

Fórmula 1
GP da Bélgica
Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: "Tivemos um problema em todos os carros com motor Mercedes", afirma Wolff

F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica

Fórmula 1
GP da Bélgica
F1: Antonelli detalha vitória "difícil" sobre Leclerc na Bélgica