Verstappen cita 'quase batida' na primeira volta em Spa e ironiza regras: "F1 2026 às vezes pode ser uma selva"

O GP da Bélgica de Fórmula 1 acabou com pódio para Max Verstappen. Depois de todas as dificuldades em Silverstone, o chefe da Red Bull, Laurent Mekies, tinha previsto outro fim de semana difícil, mas o terceiro lugar do tetracampeão foi comemorado em Spa.

Na largada, Verstappen chegou até a passar a Mercedes de Andrea Kimi Antonelli assumir brevemente a liderança, na Eau Rouge, embora, em retrospectiva, isso tenha se revelado não ser a melhor abordagem, segundo o próprio belga-holandês.

"Claramente, houve descarregamento de energia demais da curva 1 até a curva 2," admitiu Max. "Depois passei pela Eau Rouge, olhei para o status da minha bateria e pensei: ‘Bem, vai ser uma reta difícil até [a curva] Les Combes'."

"Eu esperava que Kimi [Antonelli] me passasse, e então olhei no meu espelho e simplesmente vi um foguete vermelho chegando," disse Verstappen, referindo-se à Ferrari de Charles Leclerc.

"Eu pensei: 'Ah, vou apenas manter minha linha porque, se eu me mexer aqui, vamos ter uma batida'. Então foi bastante incrível, as diferenças [de velocidade]", ponderou o tetracampeão da F1.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff reconheceu que quase todos os carros com motor mercedista tinham pouca energia de bateria na reta Kemmel, em um fim de semana durante o qual muitos pilotos reclamaram.

Verstappen disse que nenhum desses problemas foi uma surpresa para ele: "Bem-vindo à F1 2026. Às vezes pode ser uma selva".

Após a fase inicial caótica, os períodos de safety car virtual caíram em momentos infelizes para o holandês, que já havia feito seu pit stop. Mesmo assim, o piloto da Red Bull ficou satisfeito com um pódio no que se esperava que fosse um domingo desafiador.

"Acho que, no geral, o fim de semana para nós foi bastante tranquilo. O carro entrou imediatamente em uma janela decente, então acho que isso simplesmente ajuda muito", disse ele após a etapa de Spa-Francorchamps.

"Para ser sincero, hoje tivemos um pouco de azar com o VSC (safety car virtual), e eu poderia potencialmente ter brigado com Charles, mas meu segundo stint foi um pouco pior do que eu esperava."

Verstappen disse que os pneus duros nunca lhe deram a mesma confiança que os médios. "Acho que o equilíbrio não esteve onde eu queria por muito tempo durante aquele stint, então perdi tempo demais na primeira metade dele. Mas para nós estar no pódio aqui foi um bom resultado", completou ele. A F1 retorna no próximo fim de semana, com o GP da Hungria.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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