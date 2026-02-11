Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

Verstappen com mais voltas, Norris mais rápido: veja resultado do primeiro dia de testes da F1 no Bahrein

Gabriel Bortoleto, da Audi, fez 49 voltas na primeira metade do dia

Redação Motorsport.com
Editado:

Lando Norris, da McLaren foi o mais rápido do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com tempo de 1min34s669. O piloto que mais deu voltas na quarta-feira (11) foi Max Verstappen, da Red Bull, com 136.

Leia também:

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, fez 49 voltas na primeira metade do dia, com o 15º melhor tempo do dia (1min38s871). Isack Hadjar, da Red Bull, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Liam Lawson, da Racing Bulls, não foram para pista nesta quarta-feira.

Tabela do primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

Pos Piloto Equipe Volta Rápida Nº de Voltas
1 Lando Norris McLaren 1min34s669 58
2 Max Verstappen Red Bull 1min34s798 136
3 Charles Leclerc Ferrari 1min35s190 80
4 Esteban Ocon Haas 1min35s578 115
5 Oscar Piastri McLaren 1min35s602 54
6 George Russell Mercedes 1min36s108 56
7 Lewis Hamilton Ferrari 1min36s433 52
8 Pierre Gasly Alpine 1min36s765 49
9 Nico Hülkenberg Audi 1min36s861 73
10 Alexander Albon Williams 1min37s437 68
11 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1min37s629 30
12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1min37s945 75
13 Carlos Sainz Williams 1min38s221 77
14 Sergio Pérez Cadillac 1min38s828 58
15 Gabriel Bortoleto Audi 1min38s871 49
16 Valtteri Bottas Cadillac 1min39s150 49
17 Lance Stroll Aston Martin 1min39s883 36
18 Franco Colapinto Alpine 1min40s330 28

Quilometragem por equipes (Dia 1)

Equipe Piloto(s) Voltas totais completadas Quilômetros percorridos
Williams Sainz
Albon		 145 785
Red Bull Verstappen 136 736
Ferrari Hamilton
Leclerc		 132 714
Audi Bortoleto
Hülkenberg		 122 660
Haas Ocon 115 622
McLaren Piastri
Norris		 112 606
Cadillac Bottas
Pérez		 107 579
Mercedes Russell
Antonelli		 86 465
Alpine Colapinto
Gasly		 77 416
Racing Bulls Lindblad 75 406
Aston Martin Stroll 36 195

Quilometragem por motores (Dia 1)

Motor Equipe(s) Voltas totais percorridas Quilômetros percorridos KM médios
por equipe
Mercedes

Williams

McLaren

Mercedes

Alpine

 420 2273 569
Ferrari Ferrari
Haas
Cadillac		 354 1916 639
Red Bull Ford Red Bull
Racing Bulls		 211 1142 571
Audi Audi 122 660 660
Honda Aston Martin 36 195 195

