Lando Norris, da McLaren foi o mais rápido do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com tempo de 1min34s669. O piloto que mais deu voltas na quarta-feira (11) foi Max Verstappen, da Red Bull, com 136.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, fez 49 voltas na primeira metade do dia, com o 15º melhor tempo do dia (1min38s871). Isack Hadjar, da Red Bull, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Liam Lawson, da Racing Bulls, não foram para pista nesta quarta-feira.

Tabela do primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein

Pos Piloto Equipe Volta Rápida Nº de Voltas 1 Lando Norris McLaren 1min34s669 58 2 Max Verstappen Red Bull 1min34s798 136 3 Charles Leclerc Ferrari 1min35s190 80 4 Esteban Ocon Haas 1min35s578 115 5 Oscar Piastri McLaren 1min35s602 54 6 George Russell Mercedes 1min36s108 56 7 Lewis Hamilton Ferrari 1min36s433 52 8 Pierre Gasly Alpine 1min36s765 49 9 Nico Hülkenberg Audi 1min36s861 73 10 Alexander Albon Williams 1min37s437 68 11 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1min37s629 30 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1min37s945 75 13 Carlos Sainz Williams 1min38s221 77 14 Sergio Pérez Cadillac 1min38s828 58 15 Gabriel Bortoleto Audi 1min38s871 49 16 Valtteri Bottas Cadillac 1min39s150 49 17 Lance Stroll Aston Martin 1min39s883 36 18 Franco Colapinto Alpine 1min40s330 28

Quilometragem por equipes (Dia 1)

Equipe Piloto(s) Voltas totais completadas Quilômetros percorridos Williams Sainz

Albon 145 785 Red Bull Verstappen 136 736 Ferrari Hamilton

Leclerc 132 714 Audi Bortoleto

Hülkenberg 122 660 Haas Ocon 115 622 McLaren Piastri

Norris 112 606 Cadillac Bottas

Pérez 107 579 Mercedes Russell

Antonelli 86 465 Alpine Colapinto

Gasly 77 416 Racing Bulls Lindblad 75 406 Aston Martin Stroll 36 195

Quilometragem por motores (Dia 1)

Motor Equipe(s) Voltas totais percorridas Quilômetros percorridos KM médios

por equipe Mercedes Williams McLaren Mercedes Alpine 420 2273 569 Ferrari Ferrari

Haas

Cadillac 354 1916 639 Red Bull Ford Red Bull

Racing Bulls 211 1142 571 Audi Audi 122 660 660 Honda Aston Martin 36 195 195

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!