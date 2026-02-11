Verstappen com mais voltas, Norris mais rápido: veja resultado do primeiro dia de testes da F1 no Bahrein
Gabriel Bortoleto, da Audi, fez 49 voltas na primeira metade do dia
Lando Norris, da McLaren foi o mais rápido do primeiro dia de testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Bahrein, com tempo de 1min34s669. O piloto que mais deu voltas na quarta-feira (11) foi Max Verstappen, da Red Bull, com 136.
Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi, fez 49 voltas na primeira metade do dia, com o 15º melhor tempo do dia (1min38s871). Isack Hadjar, da Red Bull, Fernando Alonso, da Aston Martin, e Liam Lawson, da Racing Bulls, não foram para pista nesta quarta-feira.
Tabela do primeiro dia dos testes de pré-temporada da F1 no Bahrein
|Pos
|Piloto
|Equipe
|Volta Rápida
|Nº de Voltas
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1min34s669
|58
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1min34s798
|136
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1min35s190
|80
|4
|Esteban Ocon
|Haas
|1min35s578
|115
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|1min35s602
|54
|6
|George Russell
|Mercedes
|1min36s108
|56
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1min36s433
|52
|8
|Pierre Gasly
|Alpine
|1min36s765
|49
|9
|Nico Hülkenberg
|Audi
|1min36s861
|73
|10
|Alexander Albon
|Williams
|1min37s437
|68
|11
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|1min37s629
|30
|12
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1min37s945
|75
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|1min38s221
|77
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1min38s828
|58
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1min38s871
|49
|16
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1min39s150
|49
|17
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1min39s883
|36
|18
|Franco Colapinto
|Alpine
|1min40s330
|28
Quilometragem por equipes (Dia 1)
|Equipe
|Piloto(s)
|Voltas totais completadas
|Quilômetros percorridos
|Williams
|Sainz
Albon
|145
|785
|Red Bull
|Verstappen
|136
|736
|Ferrari
|Hamilton
Leclerc
|132
|714
|Audi
|Bortoleto
Hülkenberg
|122
|660
|Haas
|Ocon
|115
|622
|McLaren
|Piastri
Norris
|112
|606
|Cadillac
|Bottas
Pérez
|107
|579
|Mercedes
|Russell
Antonelli
|86
|465
|Alpine
|Colapinto
Gasly
|77
|416
|Racing Bulls
|Lindblad
|75
|406
|Aston Martin
|Stroll
|36
|195
Quilometragem por motores (Dia 1)
|Motor
|Equipe(s)
|Voltas totais percorridas
|Quilômetros percorridos
|KM médios
por equipe
|Mercedes
|
Williams
McLaren
Mercedes
Alpine
|420
|2273
|569
|Ferrari
|Ferrari
Haas
Cadillac
|354
|1916
|639
|Red Bull Ford
|Red Bull
Racing Bulls
|211
|1142
|571
|Audi
|Audi
|122
|660
|660
|Honda
|Aston Martin
|36
|195
|195
ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
F1 - Hamilton detona carro de 2026: Fãs não entenderão regra "ridiculamente complexa" da gestão de energia
F1: Carro e motor Red Bull "são referência" em teste do Bahrein, afirma Wolff
F3: Slater lidera segundo dia da pré-temporada em Barcelona; Barrichello é 28º e Clerot 29º
F1: Ferrari apresenta novo difusor no Bahrein que altera estrutura da asa traseira; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários