Verstappen comenta futuro na F1: "Poderia parar facilmente"

Fernando Alonso já definiu que o futuro dele na Fórmula 1 depende da mudança do regulamento de 2026. Max Verstappen, outro crítico das regras técnicas atuais, ao concordar com o espanhol, acabou revelando que ele "poderia parar facilmente" de correr na categoria máxima do automobilismo.

Verstappen concordou com os comentários insatisfeitos de Alonso sobre os regulamentos técnicos de 2026 e que, assim como o espanhol, isso pode fazer ele deixar a categoria. No entanto, Max afirmou que ainda adora correr e está tentando lidar com a situação atual.

"É, concordo plenamente com ele, não é o que a gente quer [as regras de 2026]", disse o holandês, antes do GP da Hungria. "Claro, Fernando tem 45 anos, então provavelmente é um pouco mais fácil para ele dizer 'vou me aposentar', porque ele já fez, sabe, basicamente toda a sua carreira".

"Eu adoraria ver o Fernando correr até os 60 anos, mas não acho que isso seja realista na F1, mas sim, como um verdadeiro piloto, é difícil, especialmente quando você não está gostando do regulamento, não está competitivo no momento, é complicado, porque o Fernando, obviamente, não merece estar na 21ª posição. Ele merece estar entre os cinco primeiros, no mínimo".

"Então, sim, claro que tenho 28 anos, então é um pouco diferente. Quero dizer, é claro que eu poderia parar facilmente, não é um problema, mas adoro correr e estou apenas tentando lidar com o que temos, mesmo que o que temos no momento não seja do meu agrado, mas é isso".

Sobre os elementos importantes para definir o futuro, Verstappen afirmou que se sente bem no momento e que nada está acontecendo no momento.

"Estou me sentindo bem, pelo menos da minha parte, mas estou dizendo que não há nada a dizer porque não está acontecendo nada".

"Então, para mim, estou apenas focado em tentar tirar o máximo proveito do carro e, como expliquei antes, isso já é complicado o suficiente de lidar, e sim, é exatamente isso que estou fazendo".

O tetracampeão da F1 também afirmou que a Red Bull "é como uma segunda família para mim, sabe, e sim, estou apenas tentando entender um pouco melhor nosso carro e, claro, voltar a vencer, mas estivemos perto no fim de semana [da Bélgica]".

"Espero, é claro, que isso aconteça com um pouco mais de frequência do que apenas um fim de semana, mas, como disse antes, a tendência é definitivamente de melhora, então é bom ver isso", concluiu.

Colaboração de Ronald Vording

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