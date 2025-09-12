Max Verstappen superou o último obstáculo no caminho para sua estreia na Nürburgring Endurance Series (NLS). O atual campeão mundial de Fórmula 1 completou o curso obrigatório de autorização na sexta-feira e agora preenche todos os requisitos para poder disputar sua primeira corrida em Nordschleife.

Verstappen passou a manhã estudando a teoria antes de ir para a pista pela primeira vez neste fim de semana. No entanto, não foi em um carro de corrida, mas em um micro-ônibus: junto com o instrutor-chefe de Nürburgring, Andreas Gülden, o piloto de 27 anos deu mais uma olhada de perto nas características especiais de Nordschleife.

Em seguida, Verstappen trocou o micro-ônibus por seu Porsche Cayman GT4 de 300 cv, que ele também pilotará no sábado. Sob o olhar atento do instrutor Gülden, o holandês completou duas voltas guiadas na combinação do Nordschleife e do circuito de GP de Nürburgring.

"Nordschleife está no topo da lista"

Verstappen também voltou ao Porsche na sessão de treinos seguinte e completou algumas voltas. "Correr não é apenas meu trabalho, é também meu hobby", disse feliz o tetracampeão, que se divertiu apesar do curso de treinamento obrigatório, que não é isento de controvérsias e causou discussões.

"Neste fim de semana, estou em Nordschleife com o objetivo de me qualificar para a licença de corrida obrigatória que é necessária para pilotar um GT3 aqui, que é algo que eu realmente quero." Não é mais segredo para ninguém que Verstappen está de olho em competir na corrida de 24 horas.

"Nordschleife está no topo da minha lista de pistas em que eu realmente quero pilotar, pois é extremamente exigente e desafiador, com seu enorme comprimento e layout histórico e estreito. Mal posso esperar!", acrescentou.

No entanto, antes que ele possa entrar na Ferrari 296 GT3 da Emil Frey Racing, ele precisa primeiro pilotar um carro mais lento. Ele cumprirá essa obrigação no sábado, quando disputará a sétima etapa da temporada da Nürburgring Endurance Series junto com Chris Lulham no Porsche Cayman GT4 da Lionspeed GP.

O fato de Verstappen não estar na lista provisória de inscritos para a corrida não teve nada a ver com o fato de o holandês ainda não ter a permissão necessária. A inscrição teria sido possível sem a licença exigida em Nordschleife.

Em vez disso, a equipe ainda esperava manter a inscrição do piloto de F1 em segredo pelo maior tempo possível. Porém, o plano falhou, pois foi anunciado na segunda-feira que Verstappen estaria comemorando sua estreia nas corridas no "Inferno Verde".

Portanto, os organizadores estão esperando uma grande multidão e aconselhando as pessoas a chegarem com antecedência para evitar a ameaça de caos no trânsito. A equipe de Verstappen também se preparou: haverá uma equipe de segurança do lado de fora dos boxes para garantir que ninguém consiga entrar e todas as janelas também estão protegidas com fita.

Isso dificilmente mudará o interesse dos espectadores. A estreia do holandês é muito aguardada e provavelmente será um dos destaques do fim de semana. A corrida, com transmissão em inglês na Motorsport.tv através do site do Motorsport.com, será neste sábado às 7h. A transmissão começará já às 6h15min.

