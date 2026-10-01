Durante a coletiva de imprensa pré-GP do Bahrein na Malásia, o tetracampeão Max Verstappen revelou que aproveitará o breve intervalo entre duas rodadas triplas da Fórmula 1 para defender sua própria equipe, a Verstappen Racing, na etapa de Portimão, que marca a final da temporada do GT World Challenge Europa, de 16 a 18 de outubro.

Essa será a primeira participação do holandês na categoria promovida pela SRO. A prova de Portugal o colocará frente a frente com a lenda do motociclismo Valentino Rossi, além do brasileiro Augusto Farfus.

Verstappen confirmou sua próxima participação em corridas de GT3 — a primeira desde as 24 Horas de Nürburgring, em maio — na coletiva pré-GP do Bahrein, que acontece neste fim de semana na Malásia.

A participação surpresa se tornou possível graças a uma mudança de última hora no calendário do WEC, deixando os pilotos da Verstappen Racing que disputam a temporada completa, Jules Gounon e Daniel Juncadella, indisponíveis para a final do GTWCE. Gounon e Juncadella correrão pela Alpine e pela Genesis, respectivamente, nas 6 Horas de Barcelona no mesmo fim de semana.

“Sei que dois dos meus pilotos não farão parte da equipe. Dois outros pilotos precisam assumir o lugar. Estou ansioso por isso”, disse Verstappen, antes de confirmar que ele mesmo vai correr. “É claro que eu adoraria ver meus pilotos habituais competindo, mas o calendário mudou em alguns momentos. E tudo bem".

“Adoro Portimão. Adoro estar em Portugal. Então, vamos tentar ter um bom fim de semana".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Clive Mason / Getty Images

Ainda não está claro quem se juntará a , Verstappen e Chris Lulham para a corrida da Endurance Cup em Portimão, mas o piloto da Red Bull descartou a possibilidade de formar dupla com Fernando Alonso.

Com a adição do evento GTWCE em Portimão, Verstappen está prestes a enfrentar a fase mais movimentada da temporada, disputando sete corridas consecutivas entre o GP do Azerbaijão, no último fim de semana, e o GP de São Paulo, em 8 de novembro.

“Serão sete semanas agitadas, mas vamos dar conta e, de qualquer forma, eu gosto disso. Então, vamos ver o que conseguimos fazer lá”, acrescentou.

Verstappen tem dedicado cada vez mais tempo às suas atividades no mundo dos carros esportivos, enquanto sua equipe também ampliou seu programa de corridas para 2026. No ano que vem, ele pretende voltar à Nordschleife para uma segunda tentativa nas 24 Horas de Nürburgring, depois de ter sido cruelmente privado da vitória em maio deste ano por um problema mecânico na reta final da prova.

O piloto de 29 anos também planeja incluir as 24 Horas de Spa-Francorchamps em sua agenda de 2027, embora tenha descartado qualquer possibilidade de pilotar o novo Hypercar da Ford nas 24 Horas de Le Mans.

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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