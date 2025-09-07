Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Itália

F1: Verstappen 'debocha' de ordem dada pela McLaren e opina sobre polêmica

Tetracampeão mundial deu 'pitaco' na troca de posições entre Lando Norris e Oscar Piastri

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:

Max Verstappen protagonizou uma das cenas mais engraçadas do GP da Itália de Fórmula 1. O tetracampeão mundial debochou da McLren pelo rádio depois de ser informado sobre a polêmica troca de posições entre Lando Norris e Oscar Piastri

Leia também:

Quando tudo parecia se encaminhar para um fim de corrida tranquilo, a equipe de Woking resolveu 'apimentar' a prova com uma decisão, no mínimo, questionável. Depois de chamar Piastri - terceiro colocado - para os boxes, Norris entrou para fazer a troca - naquela altura, ele era o segundo. Contudo, o mecânico responsável pela roda dianteira esquerda do carro acabou se atrapalhando e a parada durou 5s0. 

Por conta do erro, o britânico acabou levando um 'undercut' do companheiro de equipe, caindo para P3. Em uma tentativa de consertar o erro, a McLaren fez a troca de posições entre os dois pilotos fazendo com que eles retornassem para a posição inicial: com Norris em segundo e Piastri em terceiro.

O burburinho por si só já era imenso, mas a reação de Verstappen no rádio ao ser informado sobre o ocorrido colocou ainda mais 'lenha na fogueira'. 

 

ENGENHEIRO: "E Norris e Piastri inverteram as posições, Max"
VERSTAPPENH: "Ha! Só porque ele [Norris] teve uma parada lenta?"
EN: "Eu acho que sim, não é da nossa conta, mas acho que mantém a justiça entre os pilotos em termos de campeonato.... agora foca na corrida também, por favor."

Após a bandeirada final, o vencedor da prova foi questionado sobre o ocorrido na equipe de Woking. "Da minha parte… um pit stop ruim pode acontecer, da mesma forma que um motor pode quebrar, ou se você cometer um erro por conta própria… isso faz parte das corridas. Então sim, tive que rir um pouco quando ele teve que devolver a posição. Vou deixar por isso mesmo", relatou à imprensa holandesa. 

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor 'ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Isa Fernandes Fórmula 1
Artigo anterior

Isa Fernandes
