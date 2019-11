Finalmente Max Verstappen conseguiu o lugar mais alto do pódio no Brasil, após ter dado show em 2016, com grandes ultrapassagens na chuva e terminado em terceiro, além de ser atingido com Esteban Ocon no ano passado, enquanto estava na liderança.

Neste domingo, o piloto da Red Bull sempre mostrou força, desde a largada com a pole position, além de ultrapassar seus rivais após parada nos pits, principalmente Lewis Hamilton.

"Foi uma corrida louca, muitas coisas aconteceram, mas sempre tivemos o ritmo de reagir e ultrapassar a Mercedes em todas as ocasiões", disse Verstappen. "Não foi fácil, mas fomos capazes de ficar à frente e ficar fora do caos.”

"Devo dizer que Lewis foi muito rápido e sempre fui forçado a pressionar. Ele ia para a troca de pneus sempre uma volta antes, então fomos forçados a fazer paradas perfeitas. Em alguns casos, consegui algumas boas ultrapassagens, depois consegui controlar a corrida. Foi uma prova incrível e foi ótimo vencer."

Veja como terminou o GP do Brasil de F1