Em mais uma demonstração de melhora na performance com a Red Bull, Max Verstappen vai largar do terceiro lugar na sprint do GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. Contudo, mesmo entregando uma boa 'apresentação' em volta lançada, o tetracampeão não acredita que conseguirá brigar com Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

Usando pneus médios e fazendo apenas uma volta no SQ3, Verstappen cravou a marca de 1m28s697, ficando 0s321 atrás do melhor tempo, feito pelo heptacampeão Hamilton. Mesmo conseguindo iniciar a prova mais curta da segunda fileira, o tetracampeão ainda não sente que o carro está 100% 'pronto'.

"Para nós, o resultado foi bem apertado. Poderia facilmente ter sido um P3 ou um P6, P7. Ainda não estamos onde queremos. Falta um pouco nas curvas, na entrega de potência. Há algumas coisas para ajustar e tantar ganhar mais tempo de volta. O carro ainda não está onde eu gostaria."

Mesmo percebendo um avanço em relação ao primeiro treino livre, Max não enxerga a possibilidade de brigar com os pilotos de Mercedes e Ferrari que estão à frente no grid e, sim, com os que virão atrás.

"[Hamilton e Kimi] parecem bem rápidos. Então, todos eles devem aprsentar um bom ritmo de corrida. Por isso, acho que minha disputa será mais com o pessoal que vem atrás de mim".

RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA

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