Verstappen descarta retorno à F1 em cargo administrativo após aposentadoria
Por outro lado, holandês não descarta seguir esse caminho de gestor em categorias de endurance
Max Verstappen confirmou que não se vê retornando à Fórmula 1 em uma posição de gerência após sua aposentadoria das pistas.
O tetracampeão sempre deixou claro que está no Mundial para vencer e deixou em aberto a possibilidade de uma saída caso não goste das novas regras de 2026 ou após o término de seu contrato atual com a Red Bull em 2028.
“Estou lá apenas para vencer. Não estou lá apenas para participar, porque isso para mim não é sustentável, então não é mais divertido”, disse ele em um vídeo publicado pela TAG Heuer. “E é exatamente isso que estou sempre tentando buscar. E, no momento, está indo muito bem".
Em meio às constantes especulações sobre o futuro de Verstappen e a possibilidade dele assumir uma função administrativa na equipe de Milton Keynes no futuro, ele agora confirmou que não tem interesse nisso, enquanto discutia sua motivação para trazer pilotos de simuladores para as corridas do mundo real.
“Correr”, ele riu, quando questionado sobre o que o apaixona fora das pistas. “Mas não necessariamente as corridas, nem mesmo eu mesmo. Por exemplo, um dos meus objetivos é trazer um piloto de simulador para o mundo real. Isso já aconteceu este ano e ele está indo muito bem".
“Eu só quero tentar desenvolver esse projeto naturalmente, porque é definitivamente algo que eu gosto muito. E fora da F1 para o futuro também, porque gosto de estar na F1 como piloto, não acho que voltaria à F1 em uma função administrativa, digamos assim".
Mas em uma categoria diferente, mais parecida com o endurance, sim, vejo isso acontecendo e criando essa oportunidade para jovens pilotos que não têm os recursos ou as possibilidades de entrar em um carro de corrida real para tentar estimular isso também a partir do mundo dos simuladores".
