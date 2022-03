Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen disse que a nova geração de carros da Fórmula 1 não terá mais momentos "incontroláveis" de understeer ou oversteer ao seguir outro. A categoria revisou seus regulamentos técnicos para a temporada de 2022, concentrando-se na redução do ar sujo que sai dos monopostos permitir corridas mais próximas e mais ação na pista.

O feedback inicial dos pilotos sobre as mudanças foi positivo após a abertura da pré-temporada em Barcelona no mês passado, embora muitos não tenham tido tempo para acompanhar adequadamente os carros à frente.

No entanto, as sessões do Bahrein entregaram vários momentos em que os competidores correram juntos, dando a eles a chance de ler melhor o quanto o vácuo melhorou.

O atual campeão da F1, Verstappen, acreditou que foi feito um passo decente à frente, percebendo que o carro não ficou mais desequilibrado de repente ao seguir outro.

"Eu acho que está melhor", disse ele no sábado no Bahrein. "Ao menos, menos melhor que o ano passado, quando de repente, atrás de alguém, sofria com understeer ou oversteer. Era incontrolável."

"Quando estou atrás de alguém agora, percebo que perco downforce, mas isso acontece na frente e atrás. Então torna mais previsível e controlável."

A mudança na filosofia do carro resultou em novos estilos de direção, em grande parte devido ao aumento do peso que tornou os monopostos menos ágeis em curvas de baixa velocidade, mas Verstappen não crê que estejam mais difíceis de pilotar no limite.

"Isso também depende do equilíbrio da máquina, é claro", disse ele. "Como tivemos muito understeer ou oversteer no ano passado, também foi difícil pilotar aquela."

"Guiar qualquer carro no limite é difícil, então acho que é praticamente a mesma coisa."

Questionado se achava que os carros seriam bons para correr nos próximos anos, Max respondeu: “Isso depende um pouco dos circuitos que iremos".

"Esses carros são muito mais lentos nas curvas de baixa porque são mais pesados. Em uma pista com muitas curvas desse tipo, será menos divertido de pilotar para nós.

"No entanto, quando formos a circuitos com muitas curvas rápidas, será realmente divertido de pilotar."

