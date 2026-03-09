Verstappen “espera” que F1 e FIA tomem atitude contra regras de 2026

Max Verstappen espera que as 'críticas coletivas' às regras da Fórmula 1 de 2026 faça a FIA agir após o GP da Austrália, que abriu a temporada no último fim de semana.

Este ano marca a estreia do que é, provavelmente, a maior reformulação regulatória da história da F1, com mudanças tanto no chassi quanto na unidade de potência, esta última agora mais dependente da energia elétrica.

Isso gerou controvérsia, pois significa que o gerenciamento da bateria terá um papel maior nos GPs, fazendo com que os pilotos apliquem técnicas 'não naturais', como reduzir marchas em reta.

Muitos pilotos não gostam disso, em especial Verstappen, que durante a pré-temporada classificou as novas regras como “anti-corrida” e os carros como “Fórmula E com esteróides”. Essa opinião agora parece ser compartilhada por muitos.

Entre eles está Lando Norris, que achou a abertura em Melbourne caótica e perigosa, com pilotos constantemente disputando posições de forma arriscada, enquanto Esteban Ocon afirmou que os carros estão “dolorosos” de pilotar.

Verstappen espera que esse clamor faça a F1 e a FIA ouvirem as críticas, especialmente diante das ameaças de que ele possa deixar o campeonato ao fim do seu contrato atual (2028) por não gostar das novas regras.

“Eu amo correr, mas tem um limite para tudo", disse o tetracampeão mundial. “Sei que eles estão, bem, acho que estão dispostos a ouvir, a FIA e a F1, mas espero que haja alguma ação porque não sou só eu dizendo isso. Muita gente pensa igual".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Thompson / Getty Images

“Sejam pilotos ou fãs, queremos o melhor para o esporte. Não somos críticos só por ser, somos críticos por um motivo. Queremos que seja F1, a verdadeira F1, com esteróides. Hoje, claro, não foi o caso mais uma vez", continuou.

O piloto da Red Bull espera que essas mudanças ocorram ao longo do ano, mas alertou que os ajustes necessários “não são pequenos”, tendo também esgotado sua bateria na volta de aquecimento em Albert Park.

“O que eles deveriam se preocupar é com as regras, focar nisso,” disse Verstappen quando questionado novamente sobre aposentadoria. “Eles fazem perguntas e eu dou minha opinião sobre o que gostaria de ver e o que acho melhor para o esporte porque me importo. Amo correr e quero que seja melhor do que isso. Vamos ver o que podemos fazer. Espero que, até durante este ano, possamos encontrar algumas soluções diferentes para que fique mais agradável para todos".

Todas essas falas vêm após ele já ter dito na quinta-feira que é "um pouco tarde" para fazer mudanças, considerando o quanto de dinheiro e tempo foi investido no regulamento.

Mesmo assim, ele saiu da Austrália otimista com sua performance, tendo subido do 20º para o sexto lugar com a Red Bull numa disputa contra a McLaren pela terceira posição na hierarquia, atrás de Mercedes e Ferrari.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Isso é especialmente impressionante considerando que a Red Bull estreou sua unidade de potência própria este ano e, por isso, a equipe austríaca surpreendeu muitos no paddock com o quão competitiva está.

“Temos potencial no carro, com certeza,” disse Verstappen, cujo companheiro de equipe, Isack Hadjar, largou em terceiro, mas abandonou por problema mecânico.

“No lado do motor, acho que não estamos tão mal. No momento, nossa falta de ritmo está dividida: metade é o carro, metade o motor, o que não é ruim. São coisas que podem ser superadas, não é chocante. Essa é a questão também: sou muito negativo em relação às regras, mas me sinto muito orgulhoso da equipe e de quem trabalhou no motor. Os caras fizeram um trabalho incrível. Então, desse lado, estou muito feliz de trabalhar com eles. Só queria que eu aproveitasse um pouco mais na pilotagem", continuou.

“Mas ainda assim, eles fizeram um trabalho incrível para estarmos onde estamos, brigando com a McLaren, com motor Mercedes. Acho que se melhorarmos um pouco, podemos brigar mais à frente e aí, claro, o mundo parece um pouco melhor. As regras continuam as mesmas, mas será melhor em termos de competitividade. Espero que em algumas corridas possamos dar um passo à frente", concluiu.

