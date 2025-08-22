O futuro do tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen no campeonato tem sido um tópico popular de discussão nesta temporada. O holandês foi associado a uma mudança para a Mercedes antes de confirmar a permanência na Red Bull, bem como à possibilidade de se aposentar após o término de seu contrato atual com a equipe de Milton Keynes, a fim de perseguir outros objetivos no automobilismo, como as corridas de GT3.

Embora Verstappen não tenha um prazo definitivo em mente para sua aposentadoria, ele admitiu ao The Athletic que pensa nisso: "Às vezes, as pessoas ficam por aqui talvez para ganhar mais dinheiro, mas, no final das contas, isso não vem em primeiro lugar. É importante que você esteja aqui por causa da vontade de vencer".

"Algumas pessoas vêm aqui apenas para tirar o melhor proveito de seu carro, porque algumas não têm um carro vencedor", acrescentou. "Mas é por isso que eu penso: enquanto eu puder fazer isso e estiver trabalhando com as pessoas com quem gosto de trabalhar, então, sim, vamos correr. Não sei quando isso vai parar. Isso é aos 32 [anos de idade]? Será que é 35? 36? Não sei. É impossível saber".

O piloto de 27 anos deu as boas-vindas ao seu primeiro filho com sua parceira, Kelly Piquet, em abril, e ele faz parte da vida da filha de Kelly, Penelope, desde que ela tinha um ano de idade. Verstappen também tem um relacionamento próximo com os pais, irmãos e sua família estendida.

"Sinto que já estou perdendo muita coisa só de estar com minha família", continuou. "Passo os feriados com eles, mas realmente sinto falta dos momentos em que estou casualmente em um fim de semana ou simplesmente no sofá, sentado junto com eles em um dia de descanso ou depois de um dia normal de trabalho".

"Vivemos bem distantes agora, [então] esses tipos de momentos não são possíveis em minha vida. Espero que um dia isso possa voltar a acontecer", concluiu.

