"Verstappen ficará feliz com mudanças e continuará conosco", acredita CEO da F1

O fato de a Red Bull ter ficado para trás em termos de competitividade na temporada de 2026 da Fórmula 1 trouxe à tona alegações de que Max Verstappen poderia deixar a equipe e a categoria. A resposta ao piloto holandês, que desde o início criticou duramente o novo regulamento, veio do CEO da F1, Stefano Domenicali.

Afirmando que a categoria leva em consideração o feedback dos pilotos, Domenicali voltou a ressaltar que mudanças graduais serão feitas no regulamento de motores em 2027 e 2028, nas quais a influência do motor a combustão aumentará.

Domenicali então revelou estar em contato com Verstappen, defendendo que as alterações irão satisfazer o tetracampeão: "Os pilotos que testaram no simulador com as configurações do ano que vem disseram que estamos no caminho certo. Também falamos pessoalmente sobre esse assunto com Max".

Stefano Domenicali, CEO, Formula 1 Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Não devemos esquecer que, para alterar as regras, as equipes, os fabricantes, a FIA e a direção da F1 precisaram chegar a um ponto comum. Na verdade, queríamos ser ainda mais agressivos na alteração do equilíbrio de potência, mas, como resultado do acordo feito com as equipes, foi aceita uma transição gradual", continuou.

Destacando que a distribuição de potência será gradualmente deslocada a favor do motor a gasolina e que, em 2028, chegará ao nível solicitado por Verstappen, Domenicali disse: "Penso que Max ficará extremamente satisfeito com as futuras mudanças".

“Ele adora a F1 e se preocupa com o futuro do esporte. Neste momento, estamos discutindo juntos tanto o futuro dele como da categoria. Tenho uma ótima relação com ele", acrescentou. "A F1 é uma organização suficientemente grande para o tê-lo, mas, no fim das contas, ele mesmo decidirá seu futuro e o esporte seguirá seu próprio caminho".

“Minha opinião é que Max ficará conosco. Acredito nisso de coração e espero que assim seja", concluiu Domenicali.

Fernández vence, Martín MAIS líder, BEZ de volta, Marc SOFRE, Diogo top10: tudo do RETORNO da MotoGP

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!