Verstappen ignora sessão exclusiva para pilotos do filme "F1"

Faltam apenas algumas semanas para o aguardado lançamento global do filme F1. Com o GP de Mônaco se aproximando, os pilotos de Fórmula 1 e seus parceiros se reuniram no Principado para uma exibição privada antes do fim de semana da corrida.

A conta oficial da F1 no TikTok registrou o momento em que os pilotos chegaram em grande estilo à exibição. Um destaque especial para o piloto da Mercedes, George Russell, que chegou em seu hipercarro AMG ONE com sua parceira Carmen Montero Mundt ao seu lado.

Lewis Hamilton também chamou a atenção ao chegar no banco de trás de uma Ferrari Purosangue. Já o atual campeão mundial, Max Verstappen, estava em seu apartamento, fazendo uma livestream na plataforma Twitch com o nome de conta @FranzHermann69 correndo no simulador de corridas iRacing.

Toto e Susie Wolff estavam presentes e, de acordo com o TMZ, vários outros chefes de equipe também tiveram a sorte de serem convidados para a exibição.

A película, intitulada F1, mas agora comercializada como F1 The Movie, vê Hollywood unir forças com a categoria máxima do automobilismo, com a confirmação de que os pilotos estarão na tela ao lado do elenco oficial e de que o próprio Hamilton participou da produção do filme.

Filme de F1 com Brad Pitt Foto de: WarnerBros

Dirigido por Joseph Kosinski, conhecido por seu trabalho em Top Gun: Maverick, e protagonizado pelos atores Brad Pitt e Damson Idris, o filme será lançado no dia 26 de junho.

O enredo gira em torno do personagem de Pitt, Sonny Hayes, que é puxado de uma aposentadoria precoce de volta ao esporte para ajudar uma pequena, mas promissora equipe de F1, a APXGP. Em parceria com o jovem piloto novato Joshua Pearce (interpretado por Idris), os dois lutam para construir a equipe desde o início.

Com cenas capturadas durante fins de semana reais de GPs, o filme teve acesso sem precedentes, permitindo que a equipe usasse imagens de corridas na pista junto com carros reais. Na verdade, a equipe fictícia recebeu uma garagem de boxes totalmente funcional nas corridas em que participou, dando um lar para os carros de Pitt e Idris - dois carros de Fórmula 2 modificados construídos pela Mercedes.

"A primeira coisa que fiz foi entrar em contato com Lewis Hamilton e, obviamente, ele vive esse esporte todos os dias", disse Kosinski sobre a produção. "Ele é um dos maiores de todos os tempos e pedi a ele que fosse meu parceiro na realização desse filme. Ter Lewis me proporcionou uma entrada incrível nesse mundo, e uma das pessoas que ele me apresentou foi Toto Wolff, o chefe de equipe da Mercedes".

Wolff teve a ideia de usar carros de corrida reais para filmar, e a equipe de produção acabou comprando seis carros de F2 para construir as cenas de corrida.

"Toda vez que você vê Brad ou Damson correndo neste filme, eles estão pilotando sozinhos em um desses carros de corrida reais em uma pista de F1 real. Foi mais ou menos assim que abordamos a realização do filme".

