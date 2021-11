Apesar de largar na primeira posição para a corrida Sprint deste sábado em Interlagos, Max Verstappen encerrou as 24 voltas atrás de Valtteri Bottas. Assim, o atual líder do campeonato vai partir da segunda posição para a corrida deste domingo, a 19ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1.

Apesar de não ter vencido a corrida Sprint, o piloto holandês soma mais dois pontos com o segundo lugar e amplia a vantagem na liderança do campeonato sobre o rival Lewis Hamilton para 21 pontos.

Após a desqualificação por conta de uma irregularidade no DRS, o rival fez uma corrida de recuperação e encerrou no quinto lugar.

"A largada não foi a melhor, mas também estávamos com o composto mais duro. Então isso também não ajudou", lamentou o piloto holandês. "Mesmo assim, acho que o ritmo estava muito bom, mas por aqui, quando você fecha, não dá para passar".

O piloto também falou sobre a dificuldade de ultrapassar a Mercedes. "Você sabe, eles são rápidos na reta, então você precisa de uma ótima última curva para poder passar, mas hoje não foi possível. Tentaremos novamente amanhã."

