A edição de 2025 do GP de Las Vegas de Fórmula 1 foi uma sequência de apostas certas e erradas que resultou na vitória dominante de Max Verstappen e na dupla desclassificação da McLaren. Veja vencedores e perdedores da corrida na Cidade dos Cassinos.

Vencedor: Max Verstappen

Mesmo antes da dupla desclassificação da McLaren, foi um dia muito bom para Max Verstappen. O holandês pode não ser um grande admirador do circuito de rua americano, mas ele não consegue parar de comemorar um destaque após o outro.

Um ano depois de conquistar seu quarto título mundial, Verstappen levou a melhor sobre Lando Norris na largada e depois dominou a corrida, respondendo facilmente a qualquer coisa que Norris pudesse lhe oferecer.

E então veio a notícia de que Norris e Piastri foram desclassificados por desgaste excessivo da prancha de assoalho. Isso significa que Verstappen empatou com Piastri e está apenas 24 pontos atrás de Norris.

Perdedora: McLaren

Norris parecia prestes a receber um match point fácil para conquistar seu primeiro título mundial no Catar. Isso ainda pode acontecer se ele superar Piastri e Verstappen, mas a dupla desclassificação da McLaren ainda é um erro caro a ser cometido nesta fase da temporada. Você consegue imaginar se Verstappen estivesse mais perto na tabela?

Há circunstâncias atenuantes para o desgaste excessivo das pranchas de assoalho ambos os pilotos, incluindo um asfalto mais irregular que induziu a quiques e a falta de voltas ininterruptas em clima seco nos treinos. Mas os outros oito carros que terminaram nos pontos também foram testados e fizeram as contas certas, e não existe essa história de ser apenas um pouco ilegal. Ou você está dentro das regras ou não está.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: Jeff Speer / Icon Sportswire via Getty Images

Há uma certa ironia no fato de que a dupla eliminação da McLaren em Las Vegas tenha, de alguma forma, aproximado Piastri seis pontos de Norris novamente, mas as coisas não estão funcionando para o australiano. Seu desempenho em Vegas foi melhor, mas não o suficiente.

Vencedor: Carlos Sainz

Alex Albon ainda pode ter marcado pontos suficientes para manter sozinho a Williams em quinto lugar, mas depois da pausa de meio de ano foi Carlos Sainz quem trouxe para casa os resultados da equipe de Grove. O espanhol também começou a se classificar à frente de seu companheiro de equipe na maioria das vezes.

Em Las Vegas, Sainz teve outra grande exibição, classificando-se em terceiro lugar, embora não tenha conseguido manter os carros mais rápidos atrás dele. O resultado final é o quinto lugar, e praticamente garante a melhor classificação de construtores da Williams desde 2017.

Perdedor: Lewis Hamilton

Se as coletivas pós-classificação e pós-corrida de Lewis Hamilton foram algo a ser seguido, então John Elkann realizou seu desejo - pilotos falando menos. Hamilton foi monossilábico em várias ocasiões durante o que ele chamou de um ano de "pesadelo", mas Las Vegas pareceu um novo ponto baixo, pois quanto mais ele tenta mudar sua temporada, menos parece que ele está sendo recompensado por seus esforços.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Hamilton estava tão triste que um repórter até pediu que ele confirmasse que voltaria no próximo ano, o que alguns meios de comunicação britânicos acham que ele não deveria fazer. A resposta foi sim, Hamilton não jogará a toalha antes dos novos regulamentos de 2026, que lhe dão a chance de ver o fim dessa era de carros com efeito de solo com a qual ele não conseguiu se dar bem.

Mas quando lhe perguntaram se havia algum ponto positivo que ele poderia tirar de sua corrida do 19º para o 10º lugar (na chegada), ele respondeu: "Zero".

Vencedor: Andrea Kimi Antonelli

O segundo colocado, George Russell, foi o melhor piloto da Mercedes na pista, não tenha dúvida disso. Mas depois de se classificar em 17º lugar, Antonelli merece crédito pela forma como se recuperou na corrida com um ritmo genuíno e completou praticamente toda a corrida com o mesmo jogo de pneus duros.

O desempenho do piloto de 19 anos se assemelhou à sua aula magistral de defesa no Brasil, há duas semanas, e deixou para trás a má-fase de novato que aconteceu na metade da temporada 2025.

Perdedor: Gabriel Bortoleto

Após uma estreia desastrosa em casa, em Interlagos, que terminou com duas batidas, Gabriel Bortoleto teve outra experiência marcante em Las Vegas, depois de errar o ponto de frenagem na primeira volta e acabar batendo em Lance Stroll ao tentar mergulhar.

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Foi um erro fácil de cometer no circuito de rua de baixa aderência, e os erros de Bortoleto nos últimos dois finais de semana não são nem de longe suficientes para acabar com sua impressionante temporada de novato.

Mas isso serve como um bom lembrete de que não há substituto para a experiência. Todos os membros da classe de estreantes de 2025, altamente cotados, já passaram por isso - e várias vezes também.

