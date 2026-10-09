Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Sainz acusa FIA de “desigualdade esportiva” após confusão no quali sprint de Singapura

F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Verstappen se livra de punição por infração e mantém pole sprint em Singapura

F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Caos na classificação sprint deixa equipes furiosas e Aston Martin considera protesto

F1: Após conquistar pole para sprint, Verstappen afirma que correr em Singapura é "como uma sauna"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Após conquistar pole para sprint, Verstappen afirma que correr em Singapura é "como uma sauna"
Fórmula 1 GP de Singapura

Verstappen não descarta encerrar carreira da F1 na Red Bull em 2030

Piloto admitiu que dedicar mais da metade de sua vida à categoria "é um pouco demais"

Livia Veiga
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen fez sua estreia na Fórmula 1 com a Toro Rosso em 2015. Um ano depois, ele assumiu a vaga na equipe principal da Red Bull, substituindo Daniil Kvyat. Isso significa que, em 2030, quando seu contrato com o time de Milton Keynes chegar ao fim, o holandês terá ficado em uma mesma equipe durante 14 anos.

Leia também:

Não é nenhum segredo que essa parceria tão longa rendeu bons frutos: foram quatro títulos de pilotos e dois de construtores. Verstappen quer mais, mas já deixou claro que pretende fazê-lo ainda nos próximos quatro anos.

"Permanecer aqui até lá significaria que eu teria dedicado mais da metade da minha vida à F1, e isso provavelmente é um pouco demais", disse ele à Press Association.

"Prorroguei o contrato por mais alguns anos, e depois vou avaliar novamente e me perguntar: 'Consigo me dedicar 100%?', e se a resposta for não, ou se houver outras coisas interessantes que mereçam mais tempo, então talvez eu não continue".

Verstappen ainda destacou que quer passar mais tempo com a família, principalmente agora com o nascimento de sua primeira filha com Kelly Piquet. O piloto também acompanha a criação de Penelope, filha de Kelly com Kvyat.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior SEXTA-LIVRE AO VIVO: Veja debate sobre quali sprint do GP de Singapura de F1
Próximo artigo F1: Wolff lembra de rivalidade Senna e Prost e ironiza críticos com Teletubbies ao defender postura da Mercedes

Principais comentários
Mais de
Livia Veiga

F1: FIA admite que erro humano afetou quali sprint em Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: FIA admite que erro humano afetou quali sprint em Singapura

F1: Mercedes 'copia' Ferrari em nova asa; confira lista completa de atualizações para o GP de Singapura

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Mercedes 'copia' Ferrari em nova asa; confira lista completa de atualizações para o GP de Singapura

F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Haas terá "reunião final" para definir sucessor de Ocon e futuro de Câmara

Últimas notícias

Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

European Le Mans
ELMS European Le Mans
Alexander Jacoby, Paul Lanchere e Louis Iglesias partem da pole position na etapa de Portimão do European Le Mans Series

MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Indonésia
MotoGP: Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP da Indonésia

F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Hamilton admite ter tomado decisão errada no quali sprint de Singapura

F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Singapura
F1: Horários, clima e como assistir ao sábado de sprint e classificação do GP de Singapura