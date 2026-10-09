Verstappen não descarta encerrar carreira da F1 na Red Bull em 2030
Piloto admitiu que dedicar mais da metade de sua vida à categoria "é um pouco demais"
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Mark Thompson / Getty Images
Max Verstappen fez sua estreia na Fórmula 1 com a Toro Rosso em 2015. Um ano depois, ele assumiu a vaga na equipe principal da Red Bull, substituindo Daniil Kvyat. Isso significa que, em 2030, quando seu contrato com o time de Milton Keynes chegar ao fim, o holandês terá ficado em uma mesma equipe durante 14 anos.
Não é nenhum segredo que essa parceria tão longa rendeu bons frutos: foram quatro títulos de pilotos e dois de construtores. Verstappen quer mais, mas já deixou claro que pretende fazê-lo ainda nos próximos quatro anos.
"Permanecer aqui até lá significaria que eu teria dedicado mais da metade da minha vida à F1, e isso provavelmente é um pouco demais", disse ele à Press Association.
"Prorroguei o contrato por mais alguns anos, e depois vou avaliar novamente e me perguntar: 'Consigo me dedicar 100%?', e se a resposta for não, ou se houver outras coisas interessantes que mereçam mais tempo, então talvez eu não continue".
Verstappen ainda destacou que quer passar mais tempo com a família, principalmente agora com o nascimento de sua primeira filha com Kelly Piquet. O piloto também acompanha a criação de Penelope, filha de Kelly com Kvyat.
Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia
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