A magnitude do acidente de Romain Grosjean no GP do Bahrein de Fórmula 1 no último final de semana assustou a todos do grid e Max Verstappen, piloto da Red Bull, acredita que o momento mais assustador foi quando a bandeira vermelha foi levantada, no início da prova.

“Quando a bandeira vermelha veio e ainda estávamos no carro e voltando para os boxes, aquele foi o pior momento”, disse Verstappen, em entrevista ao Pep Talk, programa do canal holandês Ziggo Sport.

“É porque você vê aquelas chamas, é claro, e você não sabe o que realmente aconteceu ou se ele ainda está dentro do carro. Assim que entramos nos boxes, ele obviamente já havia saído do carro. Aí vimos aquelas imagens”, contou o mais jovem piloto a vencer uma corrida na F1.

Entre o momento do acidente e a relargada da corrida, o piloto holandês afirmou que falou com seus pais e enviou algumas mensagens. No entanto, Verstappen admitiu que o risco da F1 está nos detalhes.

“Claro que não é legal e foi um grande impacto. Claro que você espera que nunca aconteça, mas o perigo está nos detalhes”, afirmou Verstappen ao ser questionado sobre o quanto o acidente o chocou.

Controverso e direto desde que chegou à F1 em 2015, o piloto holandês da Red Bull foi mais uma vez contundente em sua opinião, deixando claro que não pensou em nenhum momento sobre a possibilidade de não correr.

“Não somos maricas. Infelizmente, uma batida dessas acontece, mas dizer ‘Não corro mais’, não consigo entender isso”, completou.

