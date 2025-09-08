Enquanto Max Verstappen colocou novamente a Red Bull no topo do pódio em Monza, a McLaren mais uma vez dividiu opiniões sobre sua abordagem de corrida no GP da Itália de Fórmula 1. Gabriel Bortoleto também sai do 'templo da velocidade' com motivos para celebrar. Veja quem sai vencendo e quem sai perdendo após o GP da Itália.

Vencedor: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Mark Thompson - Getty Images

Em Budapeste, pouco antes das férias de meio de temporada, Max Verstappen disse que sua equipe Red Bull não venceria mais nenhuma corrida este ano depois da surra que recebeu no GP da Hungria.

Essa vitória certamente não viria na veloz Monza, palco de seu pior desempenho na última temporada.

No entanto, aqui estamos nós. E lá está ele, no degrau mais alto do pódio, depois de dar uma aula de pilotagem. Verstappen derrotou as McLarens na classificação, perdeu a liderança para Norris (devolvendo a posição após cortar a curva na largada), mas depois simplesmente a recuperou com uma ultrapassagem exemplar na curva 1 de Monza.

Você ainda podia acreditar que Norris teria uma chance razoável de conseguir uma ultrapassagem com um undercut, mas Verstappen acabou tendo o melhor ritmo de corrida também e, lenta, mas seguramente, desapareceu da vista das McLarens.

Como a Red Bull conseguiu chegar lá parece ser um quebra-cabeça complexo, mas está claro que a equipe mudou sua filosofia de configuração e agora está começando a colher os frutos. Ousamos dizer que o resultado também é uma injeção de ânimo para o diretor técnico Pierre Wache, que teve a honra de se juntar a Verstappen no pódio e estava começando a ficar sob pressão após a queda de desempenho da equipe.

Perdedor: McLaren

Lando Norris, McLaren Foto de: Clive Rose / Getty Images

Em Monza, a McLaren andou em uma linha muito tênue entre ser justa e intervir em situações normais de corrida quando ordenou que Oscar Piastri deixasse Lando Norris passar. O motivo foi uma parada lenta do britânico, causada por uma falha na parafusadeira pneumática usada para trocar os pneus.

Sim, há paralelos a serem feitos com o cenário inverso na Hungria no ano passado, quando Norris teve que ceder a vitória a Piastri. Contrariando a convenção normal, o segundo piloto foi autorizado a parar antes do primeiro para se proteger contra uma ameaça vinda de trás, causando uma janela de oportunidade para uma ultrapassagem. E isso só foi permitido com o entendimento franco e previamente informado de que qualquer mudança acidental de posição seria desfeita na pista.

Mas essa não é uma comparação direta. Em Monza, Norris não perdeu a posição devido a um undercut, mas pelo atraso de três segundos por conta da falha da pistola pneumática na troca do pneu dianteiro esquerdo.

Esse é o exemplo mais recente de como a McLaren está tentando ser imparcial enquanto seus pilotos lutam pelo título mundial, a primeira vez que a equipe se encontra nessa posição desde 2007. Será que a McLaren está sendo quase justa com seus pilotos em nome dos valores de sua corrida?

Os pit stops lentos também não fazem parte das corridas?

Vencedor: Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto, Sauber Foto de: Clive Rose / Getty Images

O que mais dizer sobre Gabriel Bortoleto? Seu companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, é conhecido como um ás da classificação e foi derrotado pelo novato brasileiro nas últimas sete sessões de classificação - incluindo a classificação de sprint da Bélgica.

Saindo da sétima posição no grid, Bortoleto terminou em oitavo depois de uma tarde muito sólida, sem poder se defender da Ferrari de Lewis Hamilton, enquanto Alex Albon também se saiu bem em uma Williams superior após se classificar em uma posição ruim.

Em meio a toda a badalação (justificada) em torno de Isack Hadjar, será que Bortoleto está sendo ignorado para as honras de novato do ano?

Perdedor: Fernando Alonso

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Lamentamos informar que a bigorna do Coiote (aquele do desenho animado), que mira Fernando Alonso e destrói suas corridas, voltou com força total. O objeto em questão foi visto circulando em torno da Aston Martin do espanhol durante o primeiro trimestre de 2025 e reapareceu em Monza, atingindo-o no momento em que ele inocentemente pegava a zebra da saída da curva Ascari, implodindo a suspensão dianteira direita.

É realmente uma má sorte para Alonso depois de levar seu carro ao Q3 no que deveria ser um circuito terrível para a equipe, permitindo que ele travasse outro duelo divertido com seu impressionante pupilo, Bortoleto.

Ainda bem que o foco do bicampeão mundial, assim como o da sua equipe, há muito tempo está em 2026. Mas o piloto nato não conseguiu esconder seu desespero com a falta de sorte em Monza.

Vencedor: Alex Albon

A Williams realmente continua encontrando maneiras de dificultar sua própria vida aos sábados, pois luta para manter os pneus Pirelli na janela de operação necessária. Essa fraqueza faz com que a equipe de Grove se classifique mal com frequência.

Mas a Williams, e Albon em particular, foi muito rápida no domingo e validou a decisão da Williams de trocar de posição com o companheiro de equipe Carlos Sainz.

Com os pontos conquistados com o P7, Albon ultrapassa o piloto da Mercedes Andrea Kimi Antonelli e chega em sétimo no campeonato de pilotos. Isso diz algo sobre a temporada de Antonelli - falaremos mais sobre isso em breve -, mas também sobre o forte desempenho que Albon está atingindo em sua melhor temporada até hoje.

Perdedor: Yuki Tsunoda

Liam Lawson, Equipe Racing Bulls, Yuki Tsunoda, Equipe Red Bull Racing Foto de: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Você não vai encontrar muitas pessoas no paddock da F1 que ainda acreditam que Yuki Tsunoda tem uma chance de salvar sua vaga na Red Bull para o próximo ano. Mesmo que a Red Bull não esteja sob pressão para tomar uma decisão antes do prazo autoimposto para o final de outubro, seria preciso uma grande reviravolta para que o Hadjar tomasse o lugar do piloto japonês.

Isso não mudou depois de uma corrida em que Hadjar saiu do pitlane para marcar um ponto, enquanto Tsunoda começou na zona de pontuação e teve uma tarde desastrosa, terminando em P13. Tsunoda ficou novamente para trás na especificação do assoalho para a corrida em Monza, o que não ajudou em nada, e seu Q2 foi bastante promissor - apenas dois décimos atrás de Verstappen.

Mas, ao se classificar novamente no meio do pelotão, Tsunoda se expôs a todos os tipos de problemas externos: o primeiro foi ficar preso no trânsito, o que reduziu seu ritmo de corrida, e o segundo foi se envolver em uma briga com Liam Lawson , que causou danos consideráveis ao assoalho de Tsunoda.

Mais uma corrida se passa sem que a Red Bull tenha mudado sua opinião sobre o que fazer em seguida.

Vencedor: Isack Hadjar

Isack Hadjar, Equipe Racing Bulls Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Ainda no assunto Red Bull, Hadjar mostrou um lado diferente de seu jogo ao levar a Racing Bulls de uma largada no pitlane para décimo, tendo sido forçado a uma troca de motor no parque fechado.

Largando com pneus duros, Hadjar esperou até encontrar ar limpo, mantendo-o uma corrida segura enquanto os outros ao seu redor se chocavam, o que o recompensou com um ponto em uma corrida de 75 minutos sem safety car.

O único ponto negativo no fim de semana do francês foi uma sessão de classificação irregular, que o deixou em 16º lugar, mas como Hadjar já sabia antes da sessão que largaria do pitlane, isso não foi tão relevante ou consequente. No mínimo, uma lição útil e gratuita para o futuro.

Perdedor: Andrea Kimi Antonelli

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Toto Wolff chamou o fim de semana de Antonelli em Monza de "abaixo do esperado", a linguagem mais severa que ele já usou para descrever o azar do novato.

Antes desse fim de semana, defendíamos que Antonelli tivesse liberdade para passar por todos os seus erros de novato, pois esse tipo de temporada de "formação de caráter" é exatamente o que ele precisa para se tornar um piloto maduro na F1.

Ainda mantemos essa posição depois de mais um fim de semana repleto de erros, com um deslize no TL3, uma largada ruim e uma penalidade por direção perigosa depois de empurrar Albon perigosamente para a grama na Curva Grande, trecho de alta velocidade.

Seria muito bom para todos os envolvidos ver agora o jovem de 19 anos começar a pegar embalo. Isso começa com finais de semana limpos e banindo os demônios dos erros passados.

Não conclusivo: Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Jayce Illman / Getty Images

O fim de semana da Ferrari foi meio bom ou meio ruim? É difícil decidir. A Scuderia simplesmente não tinha aquele pouco de energia para competir com Verstappen e a McLaren, mas limitou os danos com o quarto lugar de Charles Leclerc e o sexto de Lewis Hamilton, que arrancava aplausos dos tifosi toda vez que ultrapassava um carro na Curva 1. A imprensa pode ter criticado o heptacampeão, mas os torcedores ainda parecem estar do seu lado.

Ainda há dúvidas sobre sua estratégia de vácuo na classificação. E não estar no pódio em casa - apesar de ter vencido a corrida há 12 meses - nunca será um resultado com o qual a Itália poderá conviver. Vamos ver o que as manchetes dos jornais italianos dirão na segunda-feira.

Your browser does not support the audio element.

