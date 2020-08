Verstappen opina sobre Hamilton ser heptacampeão da F1 em 2020

Max Verstappen ficou muito perto de vencer o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1 neste domingo. Entretanto, o holandês da Red Bull não foi capaz de superar a sorte do britânico Lewis Hamilton, que superou furo no pneu dianteiro esquerdo e venceu com a Mercedes.

Após a corrida, Verstappen falou sobre a disputa do título da categoria máxima do automobilismo em 2020. O holandês foi questionado sobre se alguém será capaz de tirar o hepta de Hamilton neste ano. "Não", respondeu taxativamente o piloto da Red Bull.

“Eu não acho que muita coisa vai mudar. [A diferença para a Mercedes] é muito grande. Talvez você encontre um ou dois décimos, mas não é suficiente. Eu estou tentando, mas não é possível no momento", ponderou Verstappen.

"Se você continuar sonhando com as chances, não vai acontecer. Só temos de seguir trabalhando", completou o jovem piloto holandês de 22 anos, que corre pela Red Bull desde a temporada 2013 da F1.

