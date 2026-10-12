Verstappen ou Antonelli? Quem lidera a classificação da F1 desde as férias?

Com uma duração cada vez mais longa, virou comum falar que acompanhamos diversos campeonatos dentro de uma mesma temporada da Fórmula 1. E em um ano emblemático como o de 2026, com a introdução do novo regulamento técnico, isso não poderia ser mais verdadeiro.

A temporada 2026 da F1 começou com um domínio absoluto da Mercedes, com dez poles nas dez primeiras provas e oito vitórias. Enquanto isso, a briga pela segunda força mudou de mãos: por um tempo foi a Ferrari, depois a McLaren e até mesmo a Red Bull.

Porém, as últimas corridas mostram uma Red Bull mais forte até que a própria Mercedes, o que nos leva a uma pergunta interessante: será a classificação do Mundial seria a mesma se contássemos apenas as seis corridas desde o fim da pausa de verão?

O Motorsport.com fez as contas, levando em consideração apenas essas seis etapas pós-pausa (Holanda, Itália, Madri, Azerbaijão, Sepang e Singapura) e traz agora os números para você:

Classificação da F1 desde o GP da Holanda:

POSIÇÃO PILOTO PONTOS DESDE O GP DA HOLANDA 1 Andrea Kimi Antonelli 121 2 Max Verstappen 112 3 George Russell 78 4 Charles Leclerc 77 5 Lando Norris 73 6 Lewis Hamilton 60 7 Oscar Piastri 44 8 Liam Lawson 30 9 Isack Hadjar 26 10 Arvid Lindblad 13 11 Nico Hulkenberg 11 12 Franco Colapinto 8 13 Pierre Gasly 8 14 Fernando Alonso 6 15 Oliver Bearman 5 16 Esteban Ocon 4 17 Yuki Tsunoda 1 18 Carlos Sainz 1 19 Gabriel Bortoleto 0 20 Lance Stroll 0 21 Sergio Pérez 0 22 Alex Albon 0 23 Valtteri Bottas 0

Por mais que Max Verstappen esteja em uma crescente (e sem sinais de reduzir velocidade), ele segue 'apenas' como o segundo maior pontuador desse período, com nove pontos a menos que Andrea Kimi Antonelli.

Porém, é preciso relembrar que, nesse período, o holandês teve um abandono doloroso, batendo nas primeiras voltas da sua corrida de casa, na despedida de Zandvoort do calendário. Será que Verstappen assumiria a liderança caso tivesse completado a prova?

Mas é importante notar o abismo de pontos que existe entre Antonelli e Verstappen para o terceiro colocado, George Russell: 34 a menos que o holandês. Mesmo com uma fase ruim, com abandonos importantes, que comprometem sua luta pelo título, o britânico segue com um bom total de pontos.

Após um início de temporada mais fraco, Charles Leclerc é o quarto maior pontuador desde a Holanda, fazendo apenas um ponto a menos que Russell e tendo quatro a mais que Lando Norris, que venceu a etapa de Zandvoort.

Outro ponto que chama a atenção é a queda de rendimento de Lewis Hamilton, apenas o sexto neste recorte, com 60 pontos em seis corridas. Isso reforça também o bom primeiro semestre do heptacampeão, com pontos suficientes para mantê-lo em terceiro na classificação do Mundial.

Um último olhar entre os pilotos das quatro equipes traz Liam Lawson como destaque positivo. O neozelandês é o oitavo maior pontuador desse período, mostrando que seu stint substituindo Isack Hadjar na Red Bull foi bem proveitoso e que, mesmo de volta à Racing Bulls, vive uma boa temporada.

Entre os destaques negativos, temos Gabriel Bortoleto. Enquanto Nico Hulkenberg vive uma boa fase, tendo conquistado 11 de seus 13 pontos nas seis últimas corridas, o brasileiro está zerado, sem terminar uma corrida no top 10 desde o GP da Bélgica. A falta de resultados fez com que o alemão o ultrapassasse no Mundial após a etapa de Singapura.

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

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