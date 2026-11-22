Com a vitória no GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen abriu vantagem na segunda colocação do campeonato de pilotos de 2026. O holandês da Red Bull está agora com 402 pontos, 37 na frente dos rivais.

Após um acidente nas voltas finais, George Russell perdeu posições em sequência e terminou em 10º, enquanto seu rival, Lewis Hamilton, chegou em oitavo e, por isso, passou o rival da Mercedes na tabela.

Hamilton agora está com 267 pontos, enquanto Russell está com 264, empatado com Lando Norris.

Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, segue na 14ª colocação, com 14 pontos e empatado com o companheiro de equipe Nico Hulkenberg.

Campeonato de pilotos da F1 2027 após Las Vegas

Campeonato de equipes da F1 2027 após Las Vegas

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 666 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 22 29 23 22 14 - - 2 Ferrari 517 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 39 30 30 6 7 - - 3 Red Bull Racing 440 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 34 23 27 33 25 - - 4 McLaren 431 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 23 16 10 33 33 - - 5 RB 114 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 10 2 6 6 - - - 6 Alpine 87 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - 1 - - 18 - - 7 Haas F1 Team 31 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - 3 - 1 - - - - 8 Audi 28 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - 6 - 4 1 - - - 9 Williams 16 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - 4 - - 10 Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

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