Verstappen permanece em segundo: Veja classificação após GP de Las Vegas de F1
Hamilton passou Russell e agora é o terceiro colocado no campeonato de pilotos na temporada 2026
Com a vitória no GP de Las Vegas de Fórmula 1, Max Verstappen abriu vantagem na segunda colocação do campeonato de pilotos de 2026. O holandês da Red Bull está agora com 402 pontos, 37 na frente dos rivais.
Após um acidente nas voltas finais, George Russell perdeu posições em sequência e terminou em 10º, enquanto seu rival, Lewis Hamilton, chegou em oitavo e, por isso, passou o rival da Mercedes na tabela.
Hamilton agora está com 267 pontos, enquanto Russell está com 264, empatado com Lando Norris.
Gabriel Bortoleto, brasileiro da Audi, segue na 14ª colocação, com 14 pontos e empatado com o companheiro de equipe Nico Hulkenberg.
Campeonato de pilotos da F1 2027 após Las Vegas
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|402
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|20
|25/1
|15/3
|10/5
|12/4
|-
|-
|2
|304
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|33
|15/3
|25/1
|18/2
|25/1
|-
|-
|3
|267
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|15
|12/4
|18/2
|2/9
|6/7
|-
|-
|4
|264
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|2
|4/8
|8/6
|12/4
|2/9
|-
|-
|5
|264
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|13
|10/5
|10/5
|25/1
|18/2
|-
|-
|6
|250
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|24
|18/2
|12/4
|4/8
|1/10
|-
|-
|7
|167
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|10
|6/7
|-
|8/6
|15/3
|-
|-
|8
|122
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|1
|8/6
|2/9
|15/3
|-
|-
|-
|9
|89
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|10
|2/9
|6/7
|6/7
|-
|-
|-
|10
|52
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|10/5
|-
|-
|11
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|35
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
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|2/9
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|8/6
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|-
|13
|23
|6/7
|11
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|1
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|-
|3
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|14
|14
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|4
|4/8
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|15
|14
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|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|6
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|16
|11
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|17
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
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|-
|-
|18
|7
|-
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|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
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|-
|-
|2
|-
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|-
|4/8
|-
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|-
|19
|5
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|1
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|4/8
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|-
|20
|1
|-
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|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
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|-
|21
|1
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
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|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Campeonato de equipes da F1 2027 após Las Vegas
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Mercedes
|666
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|22
|29
|23
|22
|14
|-
|-
|2
|Ferrari
|517
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|39
|30
|30
|6
|7
|-
|-
|3
|Red Bull Racing
|440
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|34
|23
|27
|33
|25
|-
|-
|4
|McLaren
|431
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|23
|16
|10
|33
|33
|-
|-
|5
|RB
|114
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|10
|2
|6
|6
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|87
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|18
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|31
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|28
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|6
|-
|4
|1
|-
|-
|-
|9
|Williams
|16
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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MAIS EXPERIÊNCIA para Rafa, ‘VOLTA’ de Bortoleto, BRIGA pelo vice e cia: a RODADA TRIPLA FINAL da F1
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