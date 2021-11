Foi em 2015 que Max Verstappen estreou na Fórmula 1 pela Toro Rosso, com apenas 17 anos. Isso naturalmente o colocaria como forte candidato a ser o piloto com mais corridas na história, ainda mais se fosse 'longínquo' como Fernando Alonso, Kimi Raikkonen e Rubens Barrichello. No entanto, ele não parece ser adepto dessa ideia.

Em entrevista ao podcast Chequered Flag, da BBC britânica, o holandês disse que terá cumprido um objetivo caso conquiste o título da temporada de 2021 e que almeja experimentar outras categorias além da máxima do esporte a motor, mas não descarta a possibilidade de aumentar um pouco a quantidade de troféus.

"Na F1 não tanto [mais]", disse Verstappen quando questionado sobre suas ambições se for campeão mundial este ano. "Realmente não importaria quantos você ganhou porque já teria um. Claro, eu sempre tentaria conquistar mais, mas esse é o objetivo final."

"Obviamente, me divirto muito ao pilotar, então talvez começasse lentamente a pensar em outras coisas fora da Fórmula 1", adicionou.

No início de novembro, Max revelou que tem vontade de disputar as 24 Horas de Le Mans com seu pai Jos, que anunciou seu retorno às pistas após 12 anos parado. Muitos pilotos consagrados na categoria máxima trilharam o mesmo caminho do endurance, caso de Alonso, que foi campeão do mundial de resistência (WEC) e duas vezes vencedor da lendária prova.

