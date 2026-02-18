Verstappen reafirma que “não quer que F1 se aproxime da Fórmula E”

Max Verstappen reiterou suas críticas ao regulamento da Fórmula 1 de 2026, afirmando que o campeonato deveria "ficar longe" da Fórmula E.

O tetracampeão mundial causou grande alvoroço durante os testes de pré-temporada no Bahrein na semana passada, quando classificou o novo conjunto de regras da F1 como "anti-corrida" e "Fórmula E com esteroides".

Isso ocorre porque a unidade de potência da F1 agora depende mais de energia elétrica, com uma divisão próxima de 50-50 em relação ao motor de combustão interna, o que significa que a recuperação de energia das baterias desempenhará um papel maior.

Isso pode incluir pilotos reduzindo marchas nas retas para conservar energia, algo semelhante à Fórmula E, em que os pilotos frequentemente diminuem a velocidade deliberadamente para economizar bateria antes de lançar ataques no final da corrida.

Verstappen é contra tudo isso e, quando questionado nesta quarta-feira se mais pilotos da Fórmula E poderiam entrar na F1 devido à sua experiência com gerenciamento de baterias, ou se o campeonato totalmente elétrico poderia até se tornar uma categoria de acesso à F1, o piloto da Red Bull disse: "Bem, vamos torcer para que não."

"Quer dizer, não estou falando dos pilotos, porque há muitos bons pilotos que também seriam capazes de ter um ótimo desempenho aqui. Mas não quero que nos aproximemos da Fórmula E."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images Oliver Rowland, Nissan Formula E Team Nissan e-4ORCE 05 Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Quero que nos afastemos e nos concentremos na F1. Portanto, não aumentem a bateria. Aliás, livrem-se disso e foquem em um bom motor, e que a Fórmula E seja a Fórmula E, porque é isso que ela representa."

“Tenho certeza de que o novo carro [Gen4], pelo que vi e conversei com alguns amigos que estão lá dentro, também será um carro muito legal. Mas que eles continuem na Fórmula E e nós na F1, e que não misturemos as duas coisas.”

Os comentários de Verstappen são apenas um exemplo de como os regulamentos de 2026 dividiram opiniões, já que o atual campeão mundial, Lando Norris, afirmou que os novos carros são "muito divertidos".

“Estou apenas compartilhando minha opinião”, acrescentou o holandês, quando questionado se havia recebido alguma reação negativa das autoridades por suas críticas.

“Vivemos em um mundo livre, com liberdade de expressão, e sim, foi isso que eu senti. Nem todo mundo precisa se sentir assim, mas foi como eu me senti e, claro, não importa o que os outros digam sobre isso. Eu só tinha uma pergunta e compartilhei minha opinião.”

“Acho que tenho permissão para fazer isso. Então não se trata de receber críticas ou algo do tipo.”

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!