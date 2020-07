George Russell chegou ao Q2 pela segunda corrida consecutiva ao classificar sua Williams em 12º no grid de Hungaroring, uma posição à frente do piloto da Red Bull Alexander Albon.

Albon lutou com o equilíbrio do seu carro durante a classificação e também cometeu alguns erros em sua volta final no Q2, o que o tirou dos dez que avançaram ao Q3.

Russell disparou em defesa de Albon após a sessão, dizendo que estão colocando o tailandês "como um idiota e ele absolutamente não é", e pediu à equipe Red Bull que "resolvesse o problema".

Quando perguntado sobre o quanto ele estava tendo que mexer no carro da Red Bull à luz das lutas de Albon e dos comentários de Russell, Max Verstappen disse que o piloto da Williams não deveria comentar.

"George não sabe nada sobre o time", disse Verstappen. "Acho melhor ele se concentrar no seu carro e em seu desempenho, em vez de falar por outra pessoa."

"Do meu lado, acho que sempre tento tirar o máximo proveito disso, tento me esforçar o máximo possível”.

"Isso não significa que se meu carro não seja, digamos, capaz de obter a pole position que eu desista. Ainda tento, é claro, levá-lo ao limite".

A saída de Albon do Q2 ocorreu após uma difícil corrida na Áustria no último domingo, onde terminou 11 segundos atrás de Verstappen, apesar de o holandês ter feito uma parada a mais nos boxes.

Questionado pelo Motorsport.com como ele se recuperaria dessas lutas, Albon disse que levaria tempo para contorná-las.

"Como equipe, lutamos no início da temporada. Obviamente, é o meu primeiro ano na equipe desde o início da temporada, então estou nesse processo agora”.

"Não é o que queremos, mas digo que ainda não estou feliz com a minha classificação. Ainda sinto que minha corrida não foi a ideal e definitivamente cometi alguns erros, se não fosse por isso estaríamos no Q3”.

"Tenho certeza de que vamos superar isso. Sei que os caras estão trabalhando na fábrica e, apesar dos problemas, estamos melhorando o carro, pouco a pouco está chegando."

"Assim como a Red Bull se saiu nas temporadas anteriores, tenho certeza de que ficaremos mais fortes no final", concluiu.

