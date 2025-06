O F1 - O Filme já teve seu lançamento mundial na última quarta-feira (25), tendo contado com a presença de grande parte do grid da Fórmula 1 na pré-estreia em Nova York logo depois do GP do Canadá. A produção conta com algumas participações pontuais dos pilotos reais, no entanto, ao que tudo indica, Max Verstappen se recusou a ter um papel de destaque na história.

Na trama, Brad Pitt vive Sonny Hayes, um antigo piloto de F1 que retorna às pistas 30 anos depois de um grande acidente que o tirou de ação. Segundo informações do The Telegraph, o competidor fictício teria uma interação de destaque com Verstappen em uma cena no bar.

O plano seria colocar alguma conversa rápida, talvez como o momento que Fernando Alonso cumprimenta Hayes após uma das corridas. No entanto, o tetracampeão escolheu não testar suas habilidades de atuação.

A publicação revela que a cena foi cortada do roteiro exatamente porque Verstappen preferiu não se envolver nas gravações que não fossem completamente obrigatórias -- como as que aconteceram ao longo dos finais de semana reais.

Mesmo com a falta de apoio de Verstappen, as outras equipes e pilotos ficaram felizes em ajudar a dar ainda mais realidade para o longa. Por exemplo, a McLaren 'cedeu' sua sede em Woking para transformá-la na sede da ApexGP.

Enquanto isso, a Williams foi a responsável por ceder o túnel de vento para quatro dias de gravações. A pista de Silverstone também foi alugada por três meses para rodar o filme no traçado histórico, mas isso acabou impedindo que pilotos juniores usassem o circuito.

Verstappen já havia deixado claro que não estava muito animado com o lançamento de F1 - O Filme. Inclusive, o piloto não participou do evento especial que aconteceu no GP de Mônaco, onde os competidores puderam assistir ao longa pela primeira vez antes do lançamento oficial. O holandês também não esteve presente no tapete vermelho em Nova York.

