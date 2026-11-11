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Verstappen revela a única condição que o levaria a se aposentar da F1

Piloto da Red Bull não conquista o título há dois anos, mas nunca deixou de acreditar que é o melhor do grid

Alex Harrington
Editado:
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Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Max Verstappen afirmou que abandonaria a Fórmula 1 se algum dia deixasse de acreditar que é o melhor piloto do grid.

O editor recomenda:

O tetracampeão mundial não conquista o título desde 2024. Lando Norris conquistou o campeonato no ano passado, e Kimi Antonelli garantiu o título de 2026 no México no início deste mês.

Em coletiva de imprensa no GP de São Paulo, Verstappen foi questionado diretamente se ainda se considera o melhor piloto da F1: “Sempre acho que sim. Do contrário, eu pararia!”

O tetracampeão acrescentou que essa mentalidade remonta à sua primeira temporada no campeonato, quando estreou pela Toro Rosso com apenas 17 anos, em 2015.

“Você tem esse pensamento, mas em 2015 eu também sabia que ainda tinha muito a aprender”, disse. “Mas já tinha na cabeça que tinha potencial para ser o melhor, sim".

Tem sido um ano estranho para o holandês. A Red Bull estreou como fabricante de motores, em parceria com a Ford, e bem atrás do ritmo dos adversários. Max não venceu nenhuma corrida até Sepang.

Desde então, ele conquistou vitórias em Singapura e no México e agora está em segundo lugar na classificação, com 17 pontos de vantagem sobre o rival da Mercedes, George Russell.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

“Acho que simplesmente tive uma boa temporada”, disse Verstappen sobre o ano até agora. “É que, na F1, você também depende do seu carro, é claro. Ultimamente, conseguimos colocar as coisas razoavelmente bem organizadas novamente. E então vêm as vitórias".

Seu domingo certamente confirmou essa ideia. Largando em 21º após uma penalidade por troca de peças do motor, Verstappen escalou o pelotão até o segundo lugar atrás de Norris, apesar de reclamar de uma mudança no carro após a troca para pneus slick.

O chefe de equipe da Red Bull, Laurent Mekies, disse depois que nenhuma simulação poderia ter previsto uma corrida como aquela, acrescentando que Verstappen estava “superando o simulador regularmente”.

Foi o terceiro ano consecutivo em que Verstappen lutou para chegar ao pódio partindo da parte de trás do grid em Interlagos. Ele tem mais três corridas para manter o segundo lugar no campeonato, com Russell e Lewis Hamilton lutando intensamente atrás dele, e a Red Bull também tentando manter a McLaren atrás na disputa pelo terceiro lugar no campeonato de construtores.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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