Fraga segue na ponta: confira a classificação da Stock Car após a etapa noturna de Cuiabá
ESPN transmite a estreia de Diogo Moreira na MotoGP; confira horários do teste de pós-temporada em Valência
Fórmula 1

Verstappen revela: Avisei a Red Bull para "ficar de olho em Bortoleto" antes mesmo do brasileiro chegar à F1

Tetracampeão também falou sobre a possibilidade de ser companheiro de equipe do piloto da Sauber no futuro

Redação Motorsport.com
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Gabriel Bortoleto, Sauber

Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

A amizade entre Gabriel Bortoleto e Max Verstappen não é uma novidade para o fã da Fórmula 1. O tetracampeão agora revelou que avisou a Red Bull para ficar de olho no piloto brasileiro antes mesmo de Bortoleto conquistar uma vaga na categoria máxima do automobilismo, divulgada pouco após o GP de São Paulo de 2024.

Leia também:

Em conversa ao podcast Pelas Pistas, Max, entrevistado junto de Bortoleto, afirmou que já havia indicado o brasileiro para a escuderia austríaca: “Eu já tinha dito para a equipe antes mesmo de você [Bortoleto] chegar à Fórmula 1, ‘fiquem de olho no Gabi'. Mas agora estamos todos aqui, e vamos ver como isso evolui".

Tal amizade fez surgir perguntas ao longo do ano sobre a possibilidade de Gabriel ser o companheiro de equipe de Verstappen no futuro, o que fez o holandês analisar o futuro do brasileiro na F1 e o próprio destino na categoria máxima do automobilismo.

“Quero dizer, antes de tudo, eu nem sei por quanto tempo vou continuar, sabe? Tenho contrato até 2028, mas depois disso, nada está acertado ou definido. Eu mesmo não sei".

“Então espero, digamos, de modo geral, que o Gabi tenha uma oportunidade nos próximos três, quatro anos, claro, de ser realmente competitivo na frente e brigar por pódios e, se for na mesma equpe, melhor ainda, porque isso significa que estaremos os dois disputando as melhores posições".

Sobre amizade com companheiros de equipe, visto o histórico de Verstappen com o ex-F1 Daniel Ricciardo, que dividia a garagem da Red Bull nos primeiros anos do holandês correndo na equipe austríaca e que virou amigo próximo do tetracampeão, Max disse: “Acho que, no fim das contas, sempre há uma competição saudável, e vocês sempre vão querer superar um ao outro, certo?"

“Mas, no final das contas, a personalidade da pessoa, o que ela faz fora das pistas, vai decidir se podem ser bons amigos. Acho que já vimos isso no passado entre outros companheiros de equipe também, que não foi muito bom. Como se não pudessem mais ser amigos ou tivessem algum problema", concluiu.

Norris CALA BOCA de geral, Bortoleto com hype de RUBINHO, Max ‘simplão’, CAOS na Ferrari e mais

Ouça versão áudio do Podcast:

 

