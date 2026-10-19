Verstappen revela próximo objetivo para as corridas de endurance
Piloto da Red Bull está tentando conciliar o calendário de 2027 da Fórmula 1 com participações nas corridas de GT
Após um desempenho impressionante em Portimão, Max Verstappen espera dar continuidade às suas corridas de GT na prova das 24 Horas de Spa-Francorchamps, que ele descreve como sua “pista favorita”. Ele revelou isso após terminar em nono lugar no GT World Challenge Europe no último fim de semana, onde dividiu o Mercedes da Team Verstappen com Chris Lulham e Ben Barnicoat.
“É minha pista favorita, é claro, então estou tentando fazer com que dê certo”, disse Verstappen após a corrida na pista portuguesa. “Só preciso planejar tudo bem para que, é claro, quando eu chegar, também esteja bem preparado".
“Também sou belga, então é muito legal estar lá para disputar uma das maiores provas de endurance do ano. Vou dar o meu melhor para estar lá". Verstappen nasceu na Bélgica, e sua mãe, a piloto de kart Sophie Kumpen, é belga.
Max Verstappen: Perguntas frequentes sobre sua estreia no GTWC Europa
Foto: Jan Brucke/VLN
As 24 Horas de Spa de 2027 acontecerão de 24 a 27 de junho, no fim de semana entre os GPs de Portugal e da Inglaterra. A corrida faz parte do Intercontinental GT Challenge, ao lado das 12 Horas de Bathurst, das 8 Horas do Texas, das 24 Horas de Nurburgring e de Suzuka.
Embora Verstappen tenha criticado o regulamento da Fórmula 1 de 2026, ele renovou o contrato com a Red Bull até 2030. Mas, como não está aproveitando plenamente o que o campeonato tem a oferecer, apesar de duas vitórias consecutivas recentes, ele está interessado no que as corridas de GT têm a lhe oferecer.
Em maio, ele disputou as 24 Horas de Nurburgring no Nordschleife, dividindo o carro com Dani Juncadella, Lucas Auer e Jules Gounon. Eles lideraram até o final da corrida, quando um problema no eixo de transmissão encerrou prematuramente sua participação.
“Compartilhar o carro com companheiros de equipe é, claro, algo que eu realmente nunca tinha feito na minha vida até agora”, disse Max. “É claro que tive uma primeira experiência na Nordschleife, então gostei muito disso. Ter a primeira oportunidade aqui agora, no GT World Challenge, é simplesmente emocionante para mim".
Em Portimão, Verstappen disputou a corrida contra pilotos que conhece desde a época do kart: “Já corri contra alguns deles no passado. Alguns são um pouco mais velhos do que eu, mas conquistaram muitas vitórias em todo o mundo, em todas as categorias. Portanto, o nível é muito alto".
GTWC Europa em Portimão: Todas as informações sobre a corrida final com Max Verstappen
Foto: SRO/JEP
Seu objetivo é um progresso constante: “É simplesmente progredir a cada corrida, melhorar, ganhar cada vez mais experiência e mostrar o que vale entre todos os grandes nomes do paddock".
Bathurst, em fevereiro, não parece estar nos planos dele, e Suzuka coincide com o calendário da F1. Isso deixa Nurburgring e Spa como as duas corridas mais prováveis para 2027.
Por enquanto, seu foco volta para a F1 e para o GP dos Estados Unidos deste fim de semana, após as vitórias em Sepang e Singapura.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
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