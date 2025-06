Mercedes e da dupla da Racing Bulls expiram. Em teoria, a chamada silly season deste ano na Fórmula 1 deve ser relativamente tranquila. No final desta temporada, apenas os contratos dos dois pilotos dae da dupla daexpiram.

E, como sempre, os segundos assentos da Red Bull e da Alpine continuam sendo pontos de interrogação - no caso da Alpine, mesmo durante esta temporada.

O restante dos contratos dos pilotos se estende além deste ano. A dupla da Ferrari está presa até as próximas mudanças de regulamento, Max Verstappen tem um contrato que vai formalmente até o final de 2028 e a McLaren garantiu sua formação atual com acordos de longo prazo.

Futuro de Verstappen ainda é um grande ponto de discussão

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ainda assim, no mundo da F1, as coisas raramente são tão simples quanto parecem no papel. Os contratos não são absolutos e, nos bastidores, todos conversam com todos - especialmente com uma mudança de regulamento que aumenta a incerteza.

Como aconteceu no ano passado, o futuro de Verstappen continua sendo um dos tópicos mais comentados no paddock. No ano passado, Toto Wolff admitiu que houve conversas com Verstappen, mas ele disse à mídia holandesa em Zandvoort que se chegou a um consenso durante as férias de verão de que uma mudança para 2025 não era viável.

Um ano depois, Verstappen tem dito repetidamente que é sua "intenção" permanecer na Red Bull. Seu contrato vai até 2028, mas inclui cláusulas. Como o consultor Helmut Marko confirmou, uma dessas cláusulas está vinculada à posição de Verstappen no campeonato de pilotos em momentos específicos da temporada, sendo a pausa de meio de ano, em agosto, um deles.

"Os pilotos têm cláusulas de desempenho em seus contratos e há pontos no ano que tendem a se materializar no verão [agosto]", respondeu Christian Horner em Montreal.

O mais importante é que os contratos e as cláusulas não são o princípio e o fim de tudo. Horner já admitiu anteriormente que não manteria alguém "com base apenas em um pedaço de papel" se a pessoa preferisse estar em outro lugar.

Ele reiterou isso no Canadá: "Para nós, o que importa é como podemos melhorar? Como podemos ser melhores em vez de nos referirmos a um pedaço de papel? Eu sempre penso que, na vida, se você precisa se referir a um contrato, você tem um problema. Trata-se de um relacionamento com um piloto e da confiança que um tem no outro."

Comentários de Russell em Montreal

Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Os comentários de Russell durante o fim de semana do GP do Canadá também são notáveis. Ao ser questionado sobre uma atualização das negociações de seu contrato com a Mercedes, ele respondeu: "Para ser honesto, não há conversas reais porque temos coisas mais importantes para fazer no momento, que é tornar nosso carro mais rápido. Sei que estarei na F1 no próximo ano. Minha intenção e objetivo é ficar com a Mercedes e acho que essa também é a intenção de Toto [Wolff]".

Mais interessante ainda foi o que ele acrescentou: "É compreensível, você sabe, pessoas como Max sempre estiveram no radar porque por quais motivos ele não estaria no radar? Ele é um dos melhores pilotos do mundo e eu entendo isso".

O fato de Russell ter mencionado Verstappen sem ser perguntado sobre o atual campeão mundial é digno de nota. "Mas então cabe a você provar seu valor. E acho que já fiz isso várias vezes ao longo de sete anos na F1 e em toda a minha carreira. Portanto, não tenho nenhuma preocupação".

Ele confirmou essas palavras apenas alguns dias depois, vencendo o GP do Canadá. "Estou me sentindo bem agora. Há muito barulho sobre o meu futuro e sobre o que aconteceu na Espanha. Um ano atrás, eu poderia ter reagido de forma diferente, mas agora não me importo. Estou concentrado no meu trabalho, acredito em mim mesmo e me sinto pronto para lutar pelo campeonato".

Tudo isso sugere que essas semanas são principalmente para manter as opções em aberto. Isso é verdade para Verstappen, mas também é verdade para a Mercedes.

Wolff disse no ano passado em Zandvoort que achava que os "caminhos de Verstappen e da Mercedes se cruzarão um dia". Mas, ao mesmo tempo, se a Mercedes quiser manter Andrea Kimi Antonelli, Russell seria uma opção mais barata como líder da equipe, um papel que ele já está assumindo nesta temporada.

A principal pergunta que a Mercedes precisa responder é: o que a equipe precisa para vencer em 2026, especialmente se o motor for tão bom quanto se acredita que seja?

A silly season da F1 é sempre um jogo de xadrez, e este ano não é diferente, com a maioria dos jogadores mantendo suas opções em aberto por enquanto. A Mercedes parece estar fazendo isso (Wolff lidou com o confronto de Barcelona de forma muito inteligente), Verstappen está fazendo isso e, por extensão, Russell também.

Mantendo as opções em aberto por enquanto?

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images via Getty Images

Com isso em mente, o Motorsport.com revelou que a Aston Martin está considerando Russell para o novo ciclo de regulamentações, o que se encaixa perfeitamente nisso. É uma consequência lógica da situação. Com Verstappen no radar, Russell precisa manter suas opções abertas também, por precaução.

O britânico deixou claro que pretende ficar com a Mercedes e espera que isso aconteça, mas seu comentário "eu sei que estarei na F1 no próximo ano" implica que ele tem planos de reserva se as coisas tomarem um rumo inesperado.

Isso não é nenhuma surpresa, considerando que Russell tem tido um desempenho muito consistente em 2025. A chance de ele ser deixado de fora é praticamente nula, mas criar opções para si mesmo é sempre uma atitude sensata no paddock da F1.

Ainda assim, é interessante que a Aston Martin seja incluída na conversa. Fernando Alonso tem um contrato em vigor, e os investimentos de Lawrence Stroll têm como objetivo principal obter sucesso na F1 com seu filho, que, portanto, tem um assento pelo tempo que quiser.

Durante o GP do Canadá, circularam rumores sobre Alonso ter sido visto várias vezes na hospitalidade da Alpine - a equipe baseada em Enstone, pela qual ele correu em três fases diferentes de sua carreira. Vale a pena observar que Briatore não é apenas o novo consultor [e agora chefe] da escuderia francesa, mas também o empresário de Alonso.

O chefe de equipe da Aston Martin, Andy Cowell, não se intimidou com os boatos da mídia no fim de semana: "Fico feliz que Fernando entre em qualquer garagem. Ele conhece muitas pessoas nos boxes e também está feliz com o fato de que tem contrato conosco no próximo ano e espero que permaneça conosco por muito tempo como embaixador. É ótimo trabalhar com Fernando".

De acordo com a Aston Martin, as visitas à Alpine foram apenas para almoçar com alguns rostos familiares. Mas mesmo que tenham sido um pouco mais sérias do que isso, elas ainda se encaixam no quadro mais amplo: todo mundo falando com todo mundo nesta fase do ano.

É difícil imaginar Alonso deixando passar a chance de pilotrar um carro de Adrian Newey e de se beneficiar das instalações de última geração da Aston Martin e de seu acordo de fábrica com a Honda.

É verdade que a segunda vaga da Alpine - além do que foi dito acima sobre a equipe de fábrica - é a única vaga com o tão esperado motor Mercedes para 2026, mas com a Aston Martin tentando colocar todas as peças no lugar para ter sucesso sob os novos regulamentos, é difícil ver Alonso em qualquer outro lugar.

Portanto, muitas das informações recentes parecem um pouco prematuras. É principalmente uma questão de manter várias opções sobre a mesa, e é exatamente disso que se trata o início da silly season.

Assim como no ano passado, muito depende do que Verstappen realmente quer - apesar de sua "intenção" de permanecer na Red Bull. O fato de essa silly season pegar fogo ou permanecer relativamente tranquila depende em grande parte do holandês. Ele tem a chave, até certo ponto, para o início ou não de um efeito dominó.

Como observação final, a McLaren foi inteligente ao renegociar o contrato de Oscar Piastri com bastante antecedência - especialmente depois que Horner respondeu com "Oscar" quando lhe perguntaram qual piloto da McLaren ele mais gostaria de contratar.

Independentemente de o mercado de pilotos de F1 explodir ou não mais tarde, a mensagem da McLaren já está clara: por favor, não nos incomodem...

JÁ ERA para Norris? MAX tem chance? 'CAUSOS' COM PIQUET! Hamilton, Bortoleto e Indy | BIA FIGUEIREDO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

<sourcesrc="https://api.spreaker.com/v2/episodes/66595363/download.mp3" type="audio/mpeg" /> Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!