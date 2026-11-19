Max Verstappen considerou o retorno dos motores V8 como um avanço importante para a Fórmula 1, mas admite que, em um cenário ideal, iria muito além caso tivesse o poder de redigir o regulamento — chegando a afirmar que suas próprias regras impediriam a categoria de correr em determinados circuitos.

Embora o anúncio da FIA tenha ficado no ar por apenas cinco minutos, não há dúvidas no paddock de que os motores V8 retornarão à F1. Chegou-se a um acordo inicial que define um motor V8 turboalimentado de 2,1 litros com um componente elétrico menor como a próxima unidade de potência da F1 e que ela deve ser introduzida em 2030, em vez de 2031.

Verstappen é um dos maiores críticos do regulamento atual e, portanto, um dos mais ferrenhos defensores da mudança. Ele vê com bons olhos os planos futuros da F1, mas afirma que ainda é cedo para dizer se eles poderão mantê-lo no esporte por mais tempo.

“Não sei. Com certeza é melhor, mas não posso dizer agora o que farei depois de 2030. Mas, para o esporte em si, é uma boa escolha".

O contrato que Verstappen assinou antes do GP da Holanda vai até o final de 2030, o que significa que ele terá a oportunidade de experimentar os novos regulamentos de qualquer maneira. Além dos motores V8, espera-se que as novas regras incluam também uma redução adicional no peso dos carros.

Quando o Motorsport.com perguntou a Verstappen se os planos para 2030 seriam os mesmos que ele próprio teria elaborado caso estivesse redigindo as regras, o holandês deixou claro que não é exatamente assim.

“Não, mas isso também é porque [com meus planos] não seria permitido correr em algumas pistas, pois seria barulhento demais!"

"Se dependesse de mim, eu tiraria o turbo. E eu eliminaria a potência [elétrica]. Bem, talvez você possa usá-la como um ‘push-to-pass’, mas não se dependeria mais tanto da bateria. Mas, nesse caso, em algumas pistas você não teria permissão para correr”, disse Verstappen, referindo-se às restrições de ruído que muitos circuitos enfrentam atualmente.

Para os circuitos de rua nas grandes cidades, isso seria, logicamente, um problema ainda maior.

“O consumo de combustível também aumenta bastante sem o turbo, então seria necessário um tanque maior se não se quisesse reabastecer durante as corridas. Então, é claro, eu entendo que se queira ter um turbo".

Além desse argumento prático, manter o turbo também foi importante do ponto de vista político, por exemplo, para manter a Audi e a Honda a bordo.

Levando todos esses fatores em conta, Verstappen vê esse compromisso como um passo importante na direção certa para a F1.

“Se dependesse totalmente de mim, é claro que eu voltaria para um V10 ou algo do tipo. Isso soa ainda melhor, mas sei que não é algo realista".

“Mas isso é bom. Com certeza, é um passo na direção certa. Mas, novamente, ainda não está confirmado, então acho que há algumas coisas sobre as quais eles ainda precisam chegar a um acordo".

No entanto, esse acordo inicial parece indicar que a F1 e a FIA levaram a sério as reclamações dos pilotos sobre “clipping”, “super clipping” e outras questões relacionadas às unidades de potência de 2026 ao pensar no futuro.

Verstappen concordou, mas também acredita que até mesmo as principais figuras do esporte percebem que as coisas não podem continuar como estão, mesmo que nunca admitam isso publicamente.

“Provavelmente é uma combinação de, talvez, ouvirem nossos conselhos, mas também perceberem que o que temos agora não é o que vocês [público e mídia] querem!"

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