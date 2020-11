Verstappen sobre acidente “assustador” de Grosjean: “Vi bandeira vermelha e muito fogo”

Max Verstappen também deu sua visão sobre o acidente que marcou o GP do Bahrein deste domingo. O holandês falou sobre as sensações da primeira volta, mesmo estando concentrado em buscar o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton.

“Foi assustador, porque vimos a bandeira vermelha no início”, disse Verstappen. “Isso não significa que seja imediatamente uma coisa ruim, mas eu vi muito fogo e isso não é uma coisa boa. E, felizmente, ele está bem. Portanto, espero que ele se recupere rápido o suficiente.”

Sobre a prova, o piloto da Red Bull lamentou não ter conseguido dar o bote sobre Hamilton, mas não desprezou o resultado final.

“Tentei mantê-lo perto. Mas, eles sempre tiveram uma resposta e eu acho que além disso também não fomos agressivos o suficiente, e tivemos um pit stop lento. É o que é. O segundo lugar não é ruim.”

