Verstappen sobre atitude com nova F1: “Se tiver que correr com carrinho de supermercado, vou levá-lo ao limite”

Max Verstappen afirmou que a posição desfavorável da Red Bull na hierarquia do GP da Austrália de Fórmula 1, após os treinos livres de sexta-feira, não é nenhuma surpresa para ele.

Verstappen foi o sexto mais rápido no segundo treino livre, 0s637 mais lento que o líder Oscar Piastri e 0s423 atrás de Kimi Antonelli, da Mercedes, enquanto sua diferença para Lewis Hamilton, da Ferrari, foi de 0s316.

Isso está em linha com os tempos da pré-temporada, já que a Red Bull também teve o quarto carro mais rápido durante os seis dias de testes no Bahrein, então Verstappen não está muito surpreso com seu desempenho atual.

“Tivemos uma pré-temporada bastante decente”, disse o tetracampeão mundial na sexta-feira. “Foi, creio eu, uma grande curva de aprendizado, mas estivemos correndo bem, demos muitas voltas, então, na verdade, não há muito que pudéssemos ter desejado que tivesse corrido melhor.”

“Mas em termos de desempenho, não sei, acho que ainda temos bastante trabalho a fazer para estarmos na frente, mas isso também é algo que eu já havia imaginado, que fosse assim.”

A falta de ritmo de Verstappen foi agravada por um problema em sua central eletrônica, o que o impediu de ir para a pista nos primeiros 25 minutos do TL2. Ele acabou sofrendo uma saída de pista em alta velocidade na caixa de brita na saída da curva 10, com detritos voando para fora do carro.

Questionado se poderia desafiar a Mercedes e o quanto isso revelaria em uma pista sensível à potência como Albert Park, já que a gestão de energia se tornou crucial na nova era da F1, Verstappen respondeu: “Veremos o que acontece, certo? Não estou muito preocupado com isso.”

"Quer dizer, eu só tento dar o meu melhor e, como disse antes, estamos positivos, estamos felizes com o que fizemos até agora – mas também sabemos que, se realmente quisermos brigar na frente, precisamos ser mais rápidos, então é nisso que vamos trabalhar."

Após ter sido bastante crítico dos carros da F1 de 2026, Verstappen não se deixou abalar na sexta-feira, acrescentando: "Se eu tiver que correr com um carrinho de compras, vou levá-lo ao limite do que um carrinho de compras pode fazer."

